Samsung twierdzi, że pokona TSMC w produkcji w 4 nm

Jeden z liderów na rynku produkcji półprzewodników twierdzi, że jest w stanie zagrozić tajwańskiemu królowi. Samsung chce rzucić wyzwanie TSMC.

TSMC to lider wśród producentów półprzewodników, który zagarnął dla siebie większość rynku. Z usług Tajwańczyków korzystają tacy giganci jak AMD, Apple, NVIDIA, Qualcomm, MediaTek i wiele innych firm. Roczne przychody TSMC na poziomie 73,7 miliardów dolarów (w 2022 roku) są większe, niż budżety wielu krajów.

Samsung wiąże spore nadzieję z nowym FABem w USA

Oczywiście na rynku są również inni producenci, a największym konkurentem jest południowokoreański Samsung. Co więcej wspomniany Czebol twierdzi, że pokona TSMC w produkcji w 4 nanometrach.

Dziennik Korea Herald donosi, że Kyung Kye-hyun, co-CEO w Samsungu, udzielił specjalnego wykładu na Narodowym Uniwersytecie Seulskim. Zdradzono wtedy, że Samsung Foundry jest optymistycznie nastawione do swojej pozycji na rynku półprzewodników i przygotowuje się do rzucenia wzywania TSMC.

Nowy zakład produkcyjny Samsunga powstający w Teksasie będzie pierwszym od lat tak zaawansowanym FABem w USA. Koreańczycy pokładają w nim wiele nadziei, bowiem ma on pozwolić na odzyskanie wielu amerykańskich klientów i zabranie udziałów w rynku zarówno odlewniom Intela, jak i TSMC.

Nowa fabryka ma oferować litografię 4 nm, czyli m. in procesy SF4E, SF4, SF4P, SF4X i SF4A. Zakłada się, że produkcja na masową skalę ruszy do końca 2024 roku. Tym samym pozwoli to Samsungowi pokonać TSMC, ale nie będzie stanowić zagrożenia dla Intela. Niebiescy bowiem obiecują bardziej zaawansowane układy w procesie produkcji 20A (2 nm) w 2024 roku oraz 18A (1,8 nm) w 2024 - 2025 roku.

W drugim kwartale 2023 roku TSMC ma około 56,4% udziałów w rynku, co jest zauważalnym spadkiem z 60,2% w pierwszym kwartale. Samsung, drugi największy producent, ma 11,7% udziałów, co jest poprawą względem wcześniejszych 9,9%. Na trzecim miejscu znalazło się GlobalFoundries z 6,7%.

