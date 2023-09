Test Samsung Galaxy Tab S9+. Tablet na sterydach

Nowa seria tabletów Samsung Galaxy Tab S9 na papierze prezentuje się rewelacyjnie. To, jak wypada w praktyce, miałem okazję sprawdzić na modelu Samsung Galaxy Tab S9+.

Na Samsung Unpacked 2023 Koreańczycy zaprezentowali nowe tablety z najwyższej półki. W sumie portfolio producenta powiększyło się o 3 modele: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ oraz Galaxy Tab S9 Ultra. Różnią się one przede wszystkim rozmiarem ekranów, gdzie każdy kolejny jest większy od poprzedniego. Na testy trafił do mnie środkowy model, który już na papierze wygląda niczym najlepsza z opcji ze względu na dobry stosunek wygody do mobilności.

Specyfikacja

Samsung Galaxy Tab S9+ to prawdziwy tablet z wysokiej półki. Względem swojego poprzednika, czyli Galaxy Tab S8+, nie przeszedł on wielkich zmian, ale są one wystarczające, aby mówić o sprzęcie nowej generacji. Przede wszystkim Koreańczycy zamontowali w nim jeszcze mocniejszy procesor, więcej pamięci RAM, a do tego dali lepszej jakości ekran.

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragonn 8 Gen 2 fo Galaxy, który został podkręcony do 3,36 GHz na mocniejszych rdzeniach. Do tego mamy również 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB miejsca na wbudowanym dysku. W razie potrzeby urządzenie obsługuje też karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB, więc miejsca na dane powinno być wystarczająco.

Jeśli chodzi o ekran, to model Galaxy S9+ wyposażony jest w matrycę Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 12,4 cali, rozdzielczości 1752 × 2800 pikseli (266 ppi) i odświeżaniu 120 Hz. Identyczne panele znajdują się w modelach S9 oraz S9 Ultra, ale mają one odpowiednio 11 i 14,6 cali. Środkowy, czyli testowany model ma wymiary 185,4 × 285,4 × 5,7 mm i masę 581 (WiFi) lub 586 gramów (5G).

O czym warto jeszcze wspomnieć? Między innymi o aparatach. Z przodu mamy obiektyw ultraszerokokątny i rozdzielczość 12 Mpix, a z tyłu 13 Mpix AF i ultraszerokokątne 8 Mpix. Nic nadzwyczajnego, ale to w końcu tablet, więc nacisk na jakość zdjęć jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku smartfona. Urządzenie obsługuje WiFi 6E, 5G (w wybranej wersji), a także Bluetooth 5.3. Galaxy Tab S9+ zasilany jest przez akumulator o typowej pojemności 10090 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. Całość działa na bazie systemu Android 13 z nakładką One UI 5.1.

Ile taki tablet kosztuje? W wersji 5G i 512 GB pojemności to wydatek rzędu 5800 zł. Wersja WiFi to z kolei 4999 zł za 512 GB i około 4000 zł za 256 GB. Całkiem sporo i nie ma co tego ukrywać. Z drugiej strony dostajemy sprzęt z naprawdę wysokiej półki. Dodatkowo możliwe jest dokupienie Book Cover Keyboard, czyli klawiatury, która jednocześnie pełni rolę etui. Koszt takiego akcesorium to niebagatelne 1199 zł. Natomiast rysik S Pen znajduje się w zestawie z tabletem.

12,4-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X (16:10), 1752 × 2800 pikseli (266 ppi), 120 Hz, HDR10+ ze szkłem Corning Gorilla

8-rdzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 3,36 GHz, 4 nm

Grafika Adreno 740

12 GB pamięci RAM LPDDR5X

256 lub 512 GB pamięci UFS, czytnik kart pamięci microSD do 1 TB

Aparat główny 13 Mpix f/2.0 AF + 8 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny)

Aparat przedni 12 Mpix f/2.4, 120 st.

Akumulator litowo-polimerowy 10090 mAh z ładowaniem 45 W (Quick Charge 2.0)

WiFi 802.11b/a/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, 5G, LTE, GPS, BDS, GALILEO, GLONASS

Złącze USB-C 3.2

Cztery głośniki stereo (dostrojone przez AKG)

Akcelerometr, kompas, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujniki linii papilarnych (pod wyświetlaczem)

Wireless Samsung DeX

Tył i rama wykonane z aluminium, certyfikat IP68

Wymiary 185,4 × 285,4 × 5,7 mm

Masa 581 gramów (WiFi), 586 gramów (5G)

Cena: od około 4000 do 5800 zł (w zależności od wersji)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)