HMD partnerem piłkarskiego klubu z Barcelony

Klub sportowy FC Barcelona oraz firma Human Mobile Devices (HMD) ogłosiły nowe partnerstwo. Ma ono na celu promocję marki oraz tworzenie unikalnych doświadczeń dla fanów na całym świecie.

Partnerstwo zostało ogłoszone w sposób, który odzwierciedla kreatywność obu marek. Wspólny film wideo, zaprezentowany przed pierwszym domowym meczem FC Barcelona w La Liga, ukazał logo HMD wygolone na tyle głowy młodego fana przez fryzjera Lamine’a Yamalę i uczestnika konkursu Love Island, Saula Peregrinę. To symboliczne połączenie dwóch światów, sportu i technologii, podkreśla wspólne wartości innowacji i bliskości z fanami.

Film ujawnił również nowy smartfon HMD Skyline w kolorze Blue Topaz. Urządzenie to ma wyrażać filozofię HMD, która łączy zaawansowaną technologię z estetyką, odpowiadającą na potrzeby współczesnych użytkowników. HMD Skyline, z aparatem 108 Mpix i możliwością samodzielnej naprawy, jest nie tylko smartfonem, ale także symbolem innowacyjnego podejścia firmy do technologii.

Współpraca ponad granicami

Partnerstwo między HMD a FC Barcelona wykracza poza piłkę nożną. Obejmie ono również inne sekcje sportowe klubu, takie jak koszykówka, futsal, piłka ręczna i hokej na rolkach. To pokazuje, że współpraca ma na celu nie tylko promocję marki, ale także wsparcie dla różnorodności sportowej, która jest sercem Barcelony.

Jeśli chodzi o kreatywność i innowacyjność w sporcie, po prostu nie można przejść obok FC Barcelony obojętnie. Klub zawsze był mistrzem świeżego myślenia, piękna i talentu, a my mamy ten sam sposób myślenia, jeśli chodzi o technologię. I tak jak FC Barcelona łączy ludzi - to oczywiście coś więcej niż klub - my jesteśmy tacy sami. Każde urządzenie, które tworzymy, ma na celu poprawę życia ludzi i budowanie łączności. Jestem fanem FC Barcelony od dawna, odkąd Michael Laudrup dołączył do klubu w 1989 roku. Nadal jestem fanem i cieszę się, że mogę ogłosić HMD jako kibica Barcy. Nie możemy się doczekać współpracy z klubem i kibicami, aby wspólnie dokonać niesamowitych rzeczy.

– powiedział Lars Silberbauer, Global Chief Marketing Office w HMD

Nowa era smartfonów

HMD Skyline w kolorze Blue Topaz to nie tylko nowy produkt, ale także nowa era w projektowaniu smartfonów. Urządzenie to, dostępne w cenie 2699 zł za wersję 12/256 GB, oferuje nie tylko wysokiej jakości zdjęcia (tak podaje producent), ale jeszcze w tym roku ma otrzymać nowy tryb Detox Mode. Pozwala on użytkownikom skupić się na meczu, odciąć się od powiadomień i cieszyć się chwilą.

lipiec 2024 - 12 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 512 GB - 108 Mpix + 13 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix 6.55" - P-OLED (1080 x 2400 px, 402 ppi) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 2,40 GHz Android v.14.0 4600 mAh, USB-C

Źródło zdjęć: HMD

Źródło tekstu: HMD