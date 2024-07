Debiutuje HMD Skyline. To Lumia w nowym wydaniu

Human Mobile Devices (HMD) przedstawia swój najnowszy smartfon. HMD Skyline ma na celu połączyć innowacyjne technologie z potrzebami współczesnych użytkowników. Firma stawia człowieka na pierwszym miejscu, dlatego stworzyła urządzenie, które ma służyć ludziom, a nie odwrotnie.

Nasza nazwa nie jest przypadkowa. To nie jest pusty slogan. Naprawdę stawiamy człowieka na pierwszym miejscu. Dlatego w naszym telefonie staraliśmy się zawrzeć wszystko to, czego chcą od telefonu użytkownicy. Aparat daje możliwość robienia świetnych zdjęć i uchwycenia momentów, które są tego warte. Do tego dorzucamy tryb cyfrowego detoksu, by nasza relacja z technologią była zdrowa, a nie coraz bardziej przypominająca uzależnienie. Skyline ma to wszystko, a do tego wygląda pięknie.

– powiedział Lars Silberbauer, Global CMO Human Mobile Devices

Wyjątkowe możliwości fotograficzne

HMD Skyline został wyposażony w zestaw trzech aparatów z tyłu, na czele z główną jednostką o rozdzielczości 108 Mpix, oferującą optyczną stabilizację obrazu. Producent zapewnia, że dzięki niemu uzyskamy niespotykaną dotąd jakość zdjęć. Dzięki funkcji przechwytywania oraz trybowi portretowemu, użytkownicy mogą robić zdjęcia z naturalnym efektem rozmycia tła. Przedni aparat o rozdzielczości 50 Mpix z autofocusem śledzącym wzrok ma z kolei zagwarantować ostre i profesjonalne selfie, niezależnie od warunków oświetleniowych. Znana fotografka gwiazd, Rosanna Elettra, przetestowała aparat Skyline i była zachwycona jego możliwościami, podkreślając, że zdjęcia wykonane tym smartfonem oddają energię i charakter fotografowanych osób.

Miałam okazję fotografować uznanych artystów takich jak Rihanna, Central Lee, Aitch i Cara Delevingne. I muszę przyznać, że HMD Skyline to wymarzony telefon dla Gen Z. Ma imponujący aparat, pozwalający zrobić świetne ujęcia. Wszystkie, które udało mi się nim uchwycić, są super i oddają energię głównego bohatera.

– powiedziała Rosanna Elettra

Łatwość naprawy i ekologiczne podejście

Jednym z najważniejszych atutów smartfonu HMD Skyline jest jego naprawialność. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na urządzenia łatwe do samodzielnej naprawy, HMD wprowadziło taką możliwość do najnowszego produktu. Dzięki temu, użytkownicy mogą w prosty sposób dokonać naprawy swojego telefonu, używając jedynie podstawowych narzędzi, takich jak śrubokręt. Platforma iFixit przyznała Skyline 9 na 10 punktów za łatwość naprawy, co czyni go jednym z najbardziej przyjaznych użytkownikowi smartfonów na rynku. Demontaż urządzenia zajmuje kilka chwil, a dostęp do poszczególnych komponentów jest intuicyjny i nieskomplikowany.

Human Mobile Devices ustawił poprzeczkę wysoko dla konkurencji. Stało się tak dlatego, że zespół projektujący telefon od samego początku brał pod uwagę opcję naprawy, dzięki czemu udało się stworzyć telefon nie tylko praktyczny, ale też bardzo ładny.

– powiedział Kyle Wiens, CEO at iFixit

Pomoc w samodzielnej naprawie dostępna za pośrednictwem iFixit na wybranych rynkach. Szczegóły dostępne są pod tym adresem. Ceny poszczególnych części prezentuje tabela poniżej.

Rodzaj części: Kolor Opis Cena części USD Zestaw Fix Kit USD Wyświetlacz ASSY KIT_Display module 94,99 99,99 Pokrywa baterii Black ASSY KIT_Battery cover_black_TA-1600 29,99 34,99 Pokrywa baterii Pink ASSY KIT_Battery cover_pink_TA-1600 29,99 34,99 Pokrywa baterii Black ASSY KIT_Battery cover_black_TA-1688 29,99 34,99 Płyta główna/port ładowania ASSY KIT_Sub board 19,99 24,99 Bateria Polymer battery_4600 mAh 24,99 29,99



Cyfrowy detoks na wyciągnięcie ręki

Skyline został wyposażony w unikalną funkcję Detox Mode. Pozwala ona użytkownikom na czasowe wyłączenie wybranych aplikacji i kontaktów. Dzięki temu można się skupić się na rzeczywistości, bez ciągłych zakłóceń ze strony powiadomień czy wiadomości. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą odpocząć od cyfrowego świata i zredukować stres związany z ciągłym byciem online. HMD postanowiło pójść o krok dalej niż konkurencja, oferując nie tylko wyciszenie powiadomień, ale pełne wyłączenie wybranych funkcji smartfonu.

HMD Skyline

HMD Skyline został wyposażony w wyświetlacz pOLED o wysokiej jasności, żywych kolorach i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz, który potrafi odtwarzać wideo HDR10. Głośniki stereo z kolei oferują wysoką jakością dźwięku. Dzięki temu oglądanie filmów czy słuchanie muzyki ma się stać prawdziwą przyjemnością.

Pod maską smartfonu pracuje układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, który ma zapewnić urządzeniu wysoką wydajność i płynną wielozadaniowość. Bateria o pojemności 4600 mAh powinna wystarczyć nawet na 48 godzin pracy na jednym ładowaniu, a kończącą się energię można uzupełnić między innymi bezprzewodowo, za pomocą dowolnej magnetycznej ładowarki Qi2. Bateria została przetestowana pod kątem zachowania co najmniej 80% pierwotnej pojemności po 800 pełnych cyklach ładowania. Ma to zagwarantować jej długą żywotność.

Skyline oferuje również możliwość personalizacji za pomocą Custom Button, który można skonfigurować do wykonywania różnych czynności po przytrzymaniu lub dwukrotnym naciśnięciu. Powinno to być idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą mieć szybki dostęp do ulubionych funkcji, takich jak nawigacja, gry czy zadawanie pytań asystentowi AI.

lipiec 2024 - 12 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 512 GB - 108 Mpix + 13 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix 6.55" - P-OLED (1080 x 2400 px, 402 ppi) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 2,40 GHz Android v.14.0 4600 mAh, USB-C

Dostępność i cena

HMD Skyline będzie dostępny w sprzedaży w Polsce od 2 sierpnia 2024 roku. Wybierać będzie można spośród dwóch wersji kolorystycznych: Neon Pink (różowej) oraz Twisted Black (czarnej). Urządzenie w konfiguracji 12/256 GB zostało wycenione na 2699 zł.

HMD Skyline to smartfon, który powinien zaspokoić potrzeby współczesnych użytkowników, oferując zaawansowane funkcje fotograficzne, łatwość naprawy oraz możliwość cyfrowego detoksu. Dzięki nowoczesnemu designowi, przystępnej cenie i wysokiej wydajności, Skyline może się stać idealnym towarzyszem codziennych wyzwań i rozrywek. Firma Human Mobile Devices udowadnia, że świetny design i funkcjonalność mogą iść w parze z dbałością o potrzeby użytkowników.

Źródło zdjęć: HMD

Źródło tekstu: HMD