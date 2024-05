HMD Pulse+ Business Edition to nowy, budżetowy telefon dla firm

Firma HMD dotąd była głównie znana jako producent telefonów Nokia. Teraz, już jako Human Mobile Devices, wprowadza kolejne nowości pod własną marką. Dziś firma ogłosiła debiut smartfonu HMD Pulse+ Business Edition oraz pakietu związanych z nim usług, w tym HMD FOTA (Firmware-Over-The-Air).

HMD Pulse+ Busines Editon to specjalna wersja smartfonu zaprezentowanego niecały miesiąc temu.

Urządzenie to typowy budżetowiec i nie zachwyca parametrami technicznymi, ale ma inne atuty. Przede wszystkim jest to możliwość samodzielnej naprawy. W HMD Repair Hub na iFixit użytkownik może uzyskać części zamienne i instrukcję naprawy krok po kroku, by wymienić uszkodzony wyświetlacz, wygięty port ładowania, porysowaną obudowę czy akumulator.

Dzięki DHL Express Care firm mogą zaplanować odbiór bezpośrednio ze swojego biura, a my je odbierzemy i wyślemy do naprawy

– obiecuje HMD.

HMD zapewnia też pięcioletnią aktualizację zabezpieczeń oraz trzyletnią gwarancję na urządzenie.

Wersja Busines Editon wprowadza także dodatkowe funkcje dla biznesu, np. wyłączanie zasilania tylko za pomocą kodu PIN, szyfrowanie kodu PIN czy blokada sieci. Producent wprowadził również funkcję bezpiecznych folderów i tryb ukryty.

Nowością jest także funkcja Firmware-Over-The-Air (FOTA), dostępna dla klientów korporacyjnych HMD. Administratorzy IT mogą zarządzać i aktualizować wersje oprogramowania Android na wszystkich urządzeniach zdalnie, z jednego miejsca, dzięki czemu utrzymanie ich bezpieczeństwa i aktualności jest łatwiejsze. Dzięki usłudze HMD FOTA firmy mogą wymusić obowiązkowe aktualizacje lub zaplanować je w takich godzinach, kiedy w firmie dzieje się mniej. Aktualizacje można też pominąć.

Dodatkowy atut modelu HMD Pulse+ Business Edition to przechowywanie danych w Europie. Cały proces przechowywania i przetwarzania danych klientów jest scentralizowany na platformie Google Cloud Platform z siedzibą w UE, zgodnie z wymogami RODO. Smartfon jest też zgodny z wytycznymi Android Enterprise Recommended.

HMD Pulse+ Business Edition: najważniejsze dane

HMD Pulse+ Business Edition ma wymiary 163,19 x 75,02 x 8,45 mm i waży 187 g. Smartfon został wyposażony w ekran IPS 6,56 cala w rozdzielczości HD+ z odświeżaniem 90 Hz, a sercem urządzenia jest układ Unisoc T606 wspierany przez pamięć RAM o wielkości 6 GB. Wewnętrzna ma 128 GB. Zdjęcia wykonamy głównym aparatem 50 Mpix lub przednim 8 Mpix. Za czas pracy odpowiada akumulator 5000 mAh z ładowaniem 10 W.

HMD Pulse+ Business Edition jest już dostępny w ofercie, producent wprowadza też od dziś narzędzie HMD FOTA, nie podał jednak publicznie cen. Standardowa wersja telefonu HMD Pulse+ kosztuje 699 zł.

Źródło zdjęć: Human Mobile Devices

Źródło tekstu: Human Mobile Devices