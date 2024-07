Nothing z tajemniczą zapowiedzią. To może być nowy hit

Nothing Phone (2a) Plus nadchodzi. Producent ujawnił istnienie nowego modelu w nietypowy sposób.

Nothing Phone (2a) to jeden z bardziej zaskakujących smartfonów tego roku. Przypuszczam, że mało kto spodziewał się po marce jednego z najlepszych urządzeń w cenie do 1500 zł. Co więcej, wygląda na to, że producent wcale nie powiedział w temacie ostatniego słowa.

Nothing wysyła enigmatyczne wiadomości

Oficjalny profil marki opublikował w serwisie X serię enigmatycznych wpisów. Jeden z zawiera ilustrację Mega Aerodactyla, czyli silniejszej wersji jednego z oryginalnych Pokemonów. Warto zauważyć, że podobny post, tyle że z Aerodactylem w swoim tradycyjnym wydaniu, pojawił się już przy okazji zapowiedzi modelu Nothing Phone (2a).



Druga post jest jeszcze bardziej tajemniczy i zawiera wyłącznie emoji "+".

Macie pomysł, co mogą oznaczać wiadomości opublikowane przez Nothing? Cóż, to bez znaczenia, bo i tak zabawę popsuł wszystkim jeden z przedstawicieli indyjskiego operatora Jio, który w jednym ze swoim postów użył taga #NothingPhone2aPlus. Wygląda więc na to, że udany średniak doczeka się ulepszonej wersji.

Nothing Phone (2a) Plus, czyli... właściwie co?

Problem tylko w tym, że nie za bardzo wiemy, czego te ulepszenia mogłyby dotyczyć. Zgodnie z trendem zapoczątkowanym przez Apple dopisek "Plus" w nazwie modelu oznacza zwykle większy wariant innego smartfona. Problem w tym, że Nothing Phone (2a) nawet w swojej podstawowej wersji posiada ekran o przekątnej 6,7", więc producent nie ma tutaj dużo pola do manewru.

Opcja druga to odświeżona wersja Nothing Phone (2a) z mocniejszą specyfikacją. Niestety ciężko w tym momencie spekulować nawet co do tego, jakie obszary mogłyby doczekać się usprawnień oraz o jak dużym skoku mówimy.

Plus. More. Extra.



Get ready for Phone (2a) Plus on 31 July. pic.twitter.com/AP7JEy8D94 — Nothing (@nothing) July 18, 2024



Na całe szczęście na wyjaśnienie zagadki nie będziemy musieli długo czekać. Producent oficjalnie potwierdził, że premiera smartfona odbędzie się już 31 lipca 2024.



Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Marian Szutiak)

Źródło tekstu: Android Police, X