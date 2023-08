Google chce abyś zmienił telefon. Kampania ruszyła

Google rozpoczął w weekend wielkoskalową kampanię reklamową, w której przekonuje posiadaczy iPhone'ów do przejścia na model z Androidem.

Android czy iOS? Rzecz jasna, to temat rzeka. Ale co zrozumiałe, akurat z perspektywy Google'a lepiej, aby byłby to ten pierwszy, co firma podkreśla w nowej kampanii reklamowej pt. „Make a switch”. Chcąc przekonać posiadaczy iPhone'a do zmiany, przygotowano serię spotów reklamowych, które podkreślają nie tylko zalety samego Androida, ale też łatwość przesiadki.

Krótkie, kilkunastosekundowe spoty skupiają się na kluczowych, zdaniem spółki z Mountain View, aspektach platformy. Jak przekonuje producent, przeniesienie danych z iPhone'a na nowy sprzęt jest bardzo proste, a szeroka kompatybilność Androida ma sprawić, że zadziała z nim większość akcesoriów zewnętrznych.

Idąc dalej, Google stara się też dowieść, że Android jest systemem bezpiecznym, akcentując usługę ochrony aplikacji Play Protect. Wreszcie, trochę czasu poświęcono komunikacji, a konkretniej emoji. Dedykowanych w opinii producenta wszystkim tym, którzy chcą, aby prowadzone przez nich konwersacje były „ciekawe i żywe”.

Jak na razie zasadniczych filmików wydano łącznie pięć, z tym że każdy z nich ma wariant zarówno anglo-, jak i hiszpańskojęzyczny. Jako ciekawostkę warto natomiast nadmienić, że w niniejszych materiałach Google promuje nie tylko autorskie urządzenia z serii Pixel, ale też produkty innych marek, a w kadrze kilkukrotnie zobaczyć można m.in. smartfony Samsung Galaxy z linii Fold i Flip.

Źródło zdjęć: Jack Skeens / Shutterstock

Źródło tekstu: Google, oprac. własne