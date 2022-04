Ericsson wyprodukował w Tczewie milion urządzeń 5G

Ericsson pochwalił się, że w fabryce Flex w Tczewie wyprodukowano już milion jego urządzeń 5G. Podczas konferencji dowiedzieliśmy się, o jaki sprzęt chodzi.

Polska to jedno z kluczowych źródeł sprzętu 5G firmy Ericsson dla Europy. Duża w tym zasługa fabryki Flex w Tczewie, z której taśm produkcyjnych zjechało milionowe urządzenie 5G szwedzkiej firmy.

Blisko trzy lata temu zdecydowaliśmy się na rozszerzenie produkcji urządzeń radiowych 5G w fabryce Flex w Tczewie. (...) ogłaszamy wyprodukowanie w Polsce milionowego urządzenia Ericsson 5G (...) W bardzo szybkim czasie Tczew stał się jednym z głównych ośrodków produkcyjnych firmy, wspierając naszych klientów przy wdrożeniu sieci 5G w całej Europie.

– powiedział Martin Mellor, prezes Ericssona w Polsce (źródło: PAP Biznes)

Produkowany w Tczewie sprzęt to przede wszystkim urządzenia baseband oraz moduły radiowe. Jedne i drugie stanowią wyposażenie stacji bazowych. Baseband to komputer odpowiadający za obróbkę danych, połączony światłowodem z z modułem radiowym. W nim z kolei następuje modulacja sygnału radiowego, który następnie trafia do anteny nadawczo-odbiorczej, a stamtąd trafia w eter.

W naszym kraju Ericsson współpracuje z operatorami sieci Orange, Play i Plus.

