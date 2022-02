Orange wybrał Ericssona do budowy sieci rdzeniowej 5G

Orange wkrótce rozpocznie prace nad przygotowaniem sieci rdzeniowej dla potrzeb technologii 5G. Pomarańczowy operator zdecydował się na użycie rozwiązania dostarczonego przez firmę Ericsson.

Wdrożenie dedykowanego rdzenia (5G Standalone) jest niezbędnym elementem ewolucji sieci Orange Polska dla umożliwienia świadczenia naszym klientom pełnego spektrum usług przewidywanych w standardzie sieci mobilnych piątej generacji. Podpisanie umowy otwiera ścieżkę wdrożenia chmurowych rozwiązań 5G Standalone, co pozwoli Orange Polska w perspektywie najbliższych lat zaoferować nowe usługi dla naszych klientów biznesowych i indywidualnych.

– powiedział Piotr Jaworski, członek zarządu ds. sieci i technologii w Orange Polska

Sieć 5G wykorzystująca dedykowane rozwiązania rdzeniowe 5G SA (stand alone) ma przynieść większą przepustowość danych dla użytkownika końcowego i mniejsze opóźnienia. W rozwiązaniach dla firm pozwoli z kolei zaspokoić potrzebę elastycznej, skalowalnej, niezawodnej i bezpiecznej łączności do zastosowań w czasie rzeczywistym. Dzięki jej możliwościom będzie można wirtualnie podzielić sieć Orange 5G, tworząc dedykowane instancje (tzw. „slicing sieci”), priorytetyzować określone fragmenty dla zabezpieczenia krytycznych zastosowań lub konkretnych potrzeb i oferować różne poziomy jakości i bezpieczeństwa.

Rozwiązania 5G SA z wirtualnym dzieleniem sieci (slicing) pozwolą też na rozwijanie oferty mobilnych rozwiązań sieci prywatnych. Orange Polska posiada już doświadczenie w tym zakresie, jako operator trzech prywatnych sieci 5G u klientów. Wdrożenie umożliwi również dalszy rozwój usług Internetu Rzeczy i zbudowanie nowych usług dla biznesu.

Ericsson jest zadowolony, że został wybrany przez Orange Polska do rdzenia 5G po rygorystycznym procesie selekcji, w tym próbach technologii. Nie mogę się teraz doczekać współpracy z Orange Polska w celu wdrożenia tej ważnej technologii, w celu budowy sieci 5G i wspierania celów biznesowych tego partnera.

– powiedział Martin Mellor, szef Ericssona w Polsce

Umowa została podpisana na pięć lat. Wybrane przez Orange rozwiązanie wykorzystuje w pełni mechanizmy chmurowe i jest rozwiązaniem wielosystemowym. Oznacza to, że technologie radiowe 4G LTE, 5G w trybie Non-Stand Alone i 5G w trybie Stand Alone są obsługiwane przez tą samą sieć rdzeniową, zapewniając wysoką wydajność i niskie zużycie energii. Rozwiązanie 5G SA Ericssona jest rozwiązaniem w pełni skalowalnym, pozwalającym na elastyczną rozbudowę sieci również z wykorzystaniem architektury sieci rozdystrybuowanych do węzłów brzegowych (Edge).

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange