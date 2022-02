Wi-Fi + prywatne 5G gotowe do pracy w godzinę. Takie cuda tylko w HPE

HPE bierze najlepsze z dwóch światów: łączności komórkowej i Wi-Fi. Owocem jest połączenie prywatnych sieci 5G i Wi-Fi 6 dla przemysłu, dużych firm i sektora publicznego. Co więcej, sieć będzie gotowa do pracy w godzinę.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) już zdradził, co zaprezentuje na MWC 2022. Zobaczymy unikatowe rozwiązanie, łączące prywatną sieć 5G z siecią Wi-Fi na miejscu w taki sposób, by techniki łączności wzajemnie się uzupełniały. Platforma jest elastyczna, sieć może działać na krawędzi (HPE Edgeline Converged Edge) lub korzystać z chmury. Obsługa została uproszczona, by klient mógł większość rzeczy zrobić sam. Nowości HPE są już dostępne, zostały zintegrowane z rozwiązaniami radiowym czołowych producentów, a wdrożenie jest szybkie i elastyczne. Można z nich skorzystać również w ramach HPE GreenLake, dzięki czemu integratorzy systemów mogą oferować prywatne sieci jako usługę (płacisz, gdy używasz).

Od brzegu po chmurę

Nowe rozwiązania HPE otworzą nowe możliwości zastosowania sieci 5G i Wi-Fi w firmach i przemyśle, niezależnie od lokalizacji. Nie ma znaczenia, czy potrzebne jest przetwarzanie na brzegu (Edge Computing) czy w chmurze. W ten sposób HPE wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na niestandardowe rozwiązania 5G. Szybki czas reakcji, wysoka przepustowość i większy zasięg są wysoko na liście priorytetów, od biurowców, przez parki maszynowe i rafinerie po transport morski. Wysoki poziom bezpieczeństwa jest niezbędny, a przy tym coraz więcej przedsiębiorstw szuka rozwiązań, które będą rozszerzeniem istniejącej już sieci Wi-Fi.

Prywatna sieć 5G oferowana przez HPE bazuje na HPE 5G Core Stack. To rozwiązanie jest otwarte, przemyślane dla chmury, działa w pełni w kontenerach. Dzięki stosowaniu mikrousług integracja w istniejącym łańcuchu nie będzie problemem. Wykorzystane są tu najpopularniejsze rozwiązania z branży, zwinne zarządzanie konfiguracją i dział DevOps firmy z pewnością ten stos polubi. W porównaniu do znanego już stosu dla 4G pojawiły się nowe możliwości dla prywatnych sieci, w tym prosty portal samoobsługi dla klienta, automatyzacja przez HPE Service Director oraz zaawansowany portal dla dostawców usług i telekomów.

Ponieważ system musi działać także z Wi-Fi, jest fabrycznie zintegrowany z produktami marki Aruba (punkty dostępowe i inne urządzenia sieciowe HPE dla biznesu). HPE dąży do pełnej synergii standardów łączności, by sprzęt można było płynnie i bezpiecznie przełączać między sieciami komórkowymi i firmowymi. Przykładem jest System Aruba Air Pass, który zapewnia automatyczny roaming między 5G i Wi-Fi.

Ponadto, prywatne 5G zostało wstępnie zintegrowane z rozwiązaniami radiowej sieci dostępowej (RAN) 5G innych producentów, aby umożliwić kompleksowe wdrożenie. Jednym z nich jest Airspan Networks, który przetestował już HPE 5G Core Stack w centrum badawczym HPE 5G Lab Fort Collins w Kolorado. 5G Core Stack firmy HPE współpracował z pełnym Open RAN firmy Airspan, w tym oprogramowania (CU i DU) oraz radia wewnętrznego (RU) w paśmie poniżej 6 GHz. W nadchodzących miesiącach planowane jest zawarcie kolejnych partnerstw w zakresie łączności radiowej. Jest tu sporo miejsca na kolejne innowacje, zwłaszcza że już chyba nie ma branży, która nie wykorzystuje coraz większych ilości danych.

Co, jeśli przetwarzanie danych ma odbywać się na miejscu, a to miejsce nie jest stałe? Dla zastosowań wrażliwych, oddalonych od kontynentalnej infrastruktury albo mobilnych powstał system HPE Edgeline EL8000 Converged Edge. To serwer, który można zabrać w podróż. Zmieści się w schowku na bagaż w samolocie, może pracować w temperaturach od -40 do 55°C, spełnia wojskowe normy wytrzymałości i niestraszny mu deszcz – jest idealny dla wojska, platformy wydobywającej ropę, ratownictwa, transportu czy szpitala polowego. W pancernej skrzynce umieszczone zostały trzy serwery Blade z procesorami Intel Xeon Scalable trzeciej generacji (na grafice powyżej został pokazany bez obudowy ochronnej). Gdy liczy się szybka reakcja i mobilność, można skorzystać z chmury hybrydowej (obliczenia na brzegu sieci, kontrola w chmurze), a serwer HPE Edgeline EL8000 Converged Edge może być podstawą 5G Core.

HPE ma już ponad 35 lat praktyki w telekomunikacji, obsługuje rządy i uczelnie. 5G zajmuje się od 2 lat i ma już 20 klientów najnowszych rozwiązań. Wykorzystanie prywatnej sieci 5G firmy HPE i Aruba Wi-Fi to rozwiązanie dla sieci prywatnej, które pomoże zoptymalizować środowisko pracy, a także daje operatorom telekomunikacyjnym nowe możliwości rozwoju oferty dla biznesu. Jednym z takich telekomów jest japoński OPTAGE, który korzysta z rozwiązań 5G dostarczonych przez HPE przy lokalnych wdrożeniach.

