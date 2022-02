5G a zużycie energii – jak to zoptymalizować?

Standard 5G jest do 90% wydajniejszy energetycznie od 4G, co podkreślali operatorzy telekomunikacyjni na pierwszych etapach wdrażania nowej generacji sieci komórkowych. Jednak 5G ma być wprowadzone na znacznie szerszą skalę, więc i zużycie energii będzie większe.

Do 2025 roku ilość danych przesłanych w sieciach komórkowych wzrośnie globalnie niemal o 300% w porównaniu z rokiem 2020 i spowoduje wzrost zużycia energii o 150-170% – wynika z analizy firmy Vertiv. Operatorzy telekomunikacyjni zdają sobie z tego sprawę, co potwierdziło 94% z nich. Jednocześnie szacuje się, że standard 5G wygeneruje 13,2 biliona dolarów w globalnej gospodarce do 2035 roku, więc pośpiech w jego wdrażaniu jest zrozumiały.

Jak zmniejszyć zużycie energii w sieciach 5G?

Złoty środek, który prowadziłby do zmniejszenia zużycia energii w sieciach 5G, nie istnieje. Nie znaczy to jednak, że nie istnieją działania, które operatorzy mogą podjąć, aby dokonać oszczędności. Wśród nich są:

Korzystanie ze sprzętu o wysokiej wydajności. Wymiana starszych systemów zasilania prądem stałym na nowsze, wysokowydajne modele, może poprawić efektywność energetyczną o 5-6%. Wszystkie decyzje dotyczące zaopatrzenia w energię obiektów korzystających z 5G powinny być podejmowane z uwzględnieniem osiągnięcia efektywności energetycznej.

Wymienione powyżej działania telekomy mogą wdrożyć już dziś, zmniejszając w ten sposób zużycie energii i koszty. Jednak same w sobie nie zrekompensują one w pełni wzrostu konsumpcji energii związanego z wdrożeniem 5G. Ostatecznie należy mieć nadzieję, że większa szybkość i przepustowość sieci pozwoli użytkownikom na zidentyfikowanie i przyjęcie koniecznych środków oszczędzania energii we wszystkich obszarach życia. Raport na ten temat można pobrać z tej strony.

