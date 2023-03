Elon Musk na wojnie z Amazonem. Chodzi o Internet satelitarny

Amazon chce stworzyć alternatywę dla satelitarnej usługi Elona Muska, czyli Starlinka. Jak donosi The Register, SpaceX próbowało storpedować próbę przyspieszenia zatwierdzenia konkurencyjnej konstelacji satelitów.

Amazon pracuje nad Project Kuiper, czyli siecią umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej satelitów, za pośrednictwem których będzie można uzyskać dostęp do szerokopasmowego Internetu. Jak łatwo zgadnąć, będzie to bezpośrednia konkurencja dla Starlinka, czyli analogicznej usługi Elona Muska.

Artykuł opublikowany przez serwis The Register rzuca nieco światła na tę sytuację. Jak możemy w nim przeczytać, Amazon chce, aby jego Project Kuiper współdzielił niektóre częstotliwości radiowe, które Starlink już wykorzystuje. W zeszłym tygodniu amerykański gigant wysłał list wzywający Federalną Komisję Łączności (FCC) do podjęcia szybkiej decyzji w tej sprawie.

Amazon zasugerował, że szybkie zatwierdzenie preferowanych przepisów pozwoli zachować amerykańskie przywództwo, zlikwidować przepaść cyfrową i zapewnić wszystkim innowacje. W dokumencie napisano również, że idealne rozwiązania Amazonu dla operatorów usług satelitarnych na orbicie niegeostacjonarnej (NGSO FSS) pomogłoby wdrażać innowacyjne nowe systemy licencjonowane w późniejszych rundach przetwarzania. Innymi słowy, Amazon chce, aby drzwi pozostały otwarte, aby w przyszłości rozszerzyć wykorzystanie widma radiowego przez Project Kuiper. Pojęcie "runda przetwarzania" odnosi się do przydzielania operatorom bloków częstotliwości radiowych.

Elon Musk się nie zgadza

Najnowsze stanowisko FCC w sprawie współdzielenia widma, które umożliwia wielu dostawcom korzystanie z tych samych częstotliwości w celu zmniejszenia zatłoczenia, jest takie, że tylko systemy NGSO FSS zatwierdzone w tej samej rundzie przetwarzania widma będą mogły współdzielić częstotliwości. Zasady te zostały zaproponowane Federalnej Komisji Łączności przez firmę SpaceX Elona Muska, która szukała wyjaśnienia przepisów dotyczących współdzielenia widma stosowanych we wcześniejszych rundach przetwarzania. SpaceX stwierdził również, że wspiera ochronę przed wygaśnięciem dla wcześniejszych systemów "po pewnym czasie", czego FCC nie określiła w proponowanej regule.

Firma Amazon ostatecznie wezwała FCC do przyjęcia ograniczonych, ale wykonalnych form zasad współdzielenia widma, co ma pomóc operatorom NGSO FSS koordynować ich konstelacje, jednocześnie kontynuując zachęcanie do opracowywania bardziej niezawodnych rozwiązań współdzielenia w przyszłości. Amazon chce, żeby powstały przepisy pomagające w realizacji projektu Kuiper, które później będzie można tak uporządkować, by mogli z nich skorzystać inni.

Pomysł Amazonu nie podoba się SpaceX. W liście wysłanym do FCC firma ta przedstawiła się jako jedyny operator z obecnie rozmieszczanymi konstelacjami i że zamiast rozmieszczać satelity, Amazon wysyła legiony prawników i lobbystów, aby przekręcić to postępowanie dla własnych korzyści.

SpaceX napisał, że próbując przekonać FCC do uchwalenia zasad teraz i ustalenia szczegółów później, Amazon sprzeciwia się dobrze przemyślanym zasadom. SpaceX dodał, że propozycja Amazonu spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem komentatorów, którzy według SpaceX postrzegają ją jako obniżenie wartości licencji prowizyjnych. Podejście Amazonu ma też ignorować obawy związane z udostępnianiem informacji, które mogą wymagać przekazania zastrzeżonych danych. Chodzi o takie informacje od operatorów NGSO FSS, które pozwoliłyby uniknąć potencjalnych zakłóceń wynikających ze współdzielenia częstotliwości.

Sprawa na pewno będzie miała swój ciąg dalszy.

Źródło zdjęć: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Register