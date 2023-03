Amazon szykuje nową usługę. Elon Musk jej nie polubi

Amazon pozazdrościł Elonowi Muskowi oraz jego satelitarnej konstelacji Starlinków i pracuje nad własną usługą satelitarnego dostępu do Internetu. Pierwsze satelity Project Kuiper trafią na niską orbitę okołoziemską na początku maja 2023 roku.

Kilkaset kilometrów nad naszymi głowami znajdują się tysiące satelitów Starlink, dzięki którym można uzyskać dostęp do Internetu niemal z każdego miejsca na naszej planecie. Usługa Elona Muska będzie miała wkrótce bezpośrednią konkurencję, nad którą pracuje firma Amazon.

Zobacz: Elon Musk ma nową usługę. Znamy polską cenę

Zobacz: Starlink ma milion abonentów. To pierwszy poważny kamień milowy usługi

Project Kuiper to sieć satelitarna amerykańskiego giganta, które zostaną umieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Jego misją ma być niwelowanie przepaści cyfrowej poprzez zapewnienie szybkiego, przystępnego cenowo dostępu szerokopasmowego społecznościom, które nie są obsługiwane lub niedostatecznie obsługiwane przez tradycyjne technologie komunikacyjne. Nad projektem pracuje ponad 1000 inżynierów i techników.

3236 satelitów Kuiper

Pierwsze demonstracyjne satelity Kuiper mają zostać umieszczone na orbicie na początku maja 2023 roku. Docelowo satelitów ma być 3236, a przynajmniej na tyle Amazon ma pozwolenie od amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC). W planach jest budowa 3 do 5 satelitów dziennie, co pozwoli sprostać wymaganiom – do połowy 2026 roku połowa podanej wcześniej liczby satelitów Kuiper ma się znaleźć na orbicie LEO.

Zestawy dla różnych klientów

Do działania usługi będzie potrzebny również odpowiedni sprzęt po stronie klientów. Prace nad nim są podobno mocno zaawansowane. Inżynierowie Amazonu stworzyli między innymi ultrakompaktową 7-calową kwadratową konstrukcję o masie 1 funta (0,45 kg), która jest w stanie zapewnić przepustowość na poziomie 100 Mb/s. Całość ma być przystępna cenowo, dzięki czemu będzie z niej mogło skorzystać więcej osób.

Project Kuiper planuje obsłużyć dziesiątki milionów klientów, więc na początku projektu postawiliśmy sobie ambitny cel: zaprojektować terminal dla klientów, którego budowa kosztuje mniej niż 500 USD. Inżynierowie projektu Kuiper osiągnęli ten kamień milowy w 2020 roku, wymyślając nową architekturę anteny, która była mniejsza i lżejsza niż tradycyjne konstrukcje. Od tego czasu zespół kontynuuje innowacje, aby jego projekty terminali były jeszcze mniejsze, tańsze i bardziej wydajne.

– poinformował Amazon

Standardowy, 11-calowy terminal projektu Kuiper o grubości 1 cala waży niecałe 5 funtów (niecałe 2,3 kg). Urządzenie ma zapewnić Internet o szybkości do 400 Mb/s, a cena jego produkcji nie powinna przekroczyć 400 dolarów (1765 zł).

Dla najbardziej wymagających użytkowników będzie przeznaczony terminal o wymiarach 19 cali na 30 cali, który zapewni prędkość przesyłania danych do 1 Gb/s.

Autorski układ pasma podstawowego

Terminale klienckie projektu Kuiper są zasilane przez zaprojektowany przez firmę Amazon układ pasma podstawowego, opracowany pod kryptonimem Prometheus. Łączy on w sobie moc obliczeniową modemu 5G, który można znaleźć w nowoczesnych smartfonach, zdolność komórkowej stacji bazowej do obsługi ruchu od tysięcy klientów jednocześnie oraz zdolność mikrofalowej anteny dosyłowej do obsługi wydajnych połączeń punkt-punkt. A to wszystko w jednym układzie.

Prometheus używany jest również w satelitach Project Kuiper i naziemnych antenach bramowych, umożliwiając systemowi przetwarzanie do 1 terabita na sekundę (Tb/s) ruchu na pokładzie każdego satelity.

Zobacz: Orange z futurystyczną nowością, w tle satelity

Zobacz: Motorola Defy Satellite Link: komunikacja satelitarna w każdym smartfonie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Amazon

Źródło tekstu: Amazon, Satkurier.pl