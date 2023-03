Orange z futurystyczną nowością, w tle satelity

Grupa Orange podpisała umowę z OneWeb, dzięki której Pomarańczowi będą oferować satelitarny dostęp do Internetu. Poprawi to łączność w szczególności na obszarach wiejskich oraz z rozproszoną zabudową.

OneWeb, firma zajmująca się komunikacją za pomocą satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), oraz Orange, jeden z wiodących na świecie operatorów telekomunikacyjnych, ogłosiły podpisanie umowy dystrybucyjnej w celu rozszerzenia usług łączności satelitarnej w Europie, Afryce, Ameryce Łacińskiej i innych regionach świata.

Dzięki temu partnerstwu Orange zaoferuje łączność integrującą technologię LEO OneWeb klientom korporacyjnym i operatorom telekomunikacyjnym w różnych częściach świata. Rozwiązania firmy OneWeb uzupełnią istniejące usługi i umożliwią uzyskanie połączenia z trudno dostępnymi obszarami, na których jakość usług telekomunikacyjnych nie jest wysoka. Użytkownicy mają dostać łączność o niskich opóźnieniach, co przyda się na przykład podczas korzystania z multimediów streamowanych z Internetu.

Zobacz: Orange: nowe pakiety nielimitowanego internetu UNLMTD

Zobacz: Orange wprowadza nową usługę. Przyda się w każdym domu

Inne korzyści wynikające z tego partnerstwa obejmują również zwiększoną odporność i zasięg geograficzny rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz łączność typu backhauling w odległych lokalizacjach w Europie, Ameryce Łacińskiej czy Afryce.

To ekscytujące partnerstwo, które pomoże ulepszyć i rozszerzyć łączność na całym świecie. Wiodąca pozycja Orange na kilku kontynentach, w połączeniu z unikalną siecią OneWeb i technologią LEO, pomoże zlikwidować przepaści cyfrowe i zapewnić dostęp do wydajnego, wysokiej jakości i niezawodnego szerokopasmowego Internetu klientom w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce i innych lokalizacjach na całym świecie.

– powiedział Neil Masterson, CEO OneWeb

W Orange wierzymy, że technologia satelitarna jest obiecującą i komplementarną technologią, zawierającą wiele najnowszych innowacji, które przyniosą korzyści przedsiębiorstwom na całym świecie i przyspieszą włączenie cyfrowe populacji w naszych spółkach zależnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Dlatego cieszymy się, że możemy współpracować z OneWeb, ponieważ pozwoli nam to na dalsze wdrażanie wysokiej jakości sieci we wszystkich niedostatecznie obsługiwanych częściach świata.

– wyjaśnił Jean-Louis Le Roux, wiceprezes Orange International Networks Infrastructures & Services

Nasi klienci, od międzynarodowych korporacji, przez przedsiębiorstwa, rządy po organizacje pozarządowe, będą mieli dostęp do pionierskiej sieci satelitarnej OneWeb. To rozwiązanie o dużej szybkości i niskim opóźnieniu skutecznie uzupełni istniejące portfolio Orange Business, aby zapewnić naszym klientom dostęp do ich aplikacji w dowolnym miejscu i czasie, zapewniając odpowiednią jakość usług, które spełnią ich wymagania biznesowe.