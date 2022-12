Starlink ma milion abonentów. To pierwszy poważny kamień milowy usługi

SpaceX ogłosił, że usługa Internetu satelitarnego Starlink ma już milion abonentów. Pierwszy istotny kamień milowy został więc osiągnięty, pora na kolejny.

Starlink, czyli należąca do założonej przez Elona Muska firmy SpaceX usługa satelitarnego dostępu do Internetu, osiągnął swój pierwszy znaczący kamień milowy. Jest nim pierwszy milion abonentów. Zostało to osiągnięte całkiem szybko, ponieważ jeszcze w maju tego roku z Internetu przez Starlinki korzystało 400 tysięcy osób. Kolejnym krokiem dla usługi Muska może być przegonienie firmy Hughes, która ma około 1,2 mln abonentów i jest największym na świecie dostawcą satelitarnego dostępu do Internetu.

Usługa Starlink wykorzystuje coraz większą flotę satelitów poruszających się na niskich orbitach okołoziemskich. Jednak mimo tego wzrost liczby osób korzystających satelitarnego Internetu powoduje, że użytkownicy coraz częściej narzekają na spadek prędkości. Z resztą, nawet Starlink w swoich dokumentach zmniejszył oferowane prędkości oraz nałożył limit danych, po wykorzystaniu którego szybkość przesyłania danych może jeszcze bardziej spaść.

Zobacz: Elon Musk chce być jak telekomy. Zakłada lejek

Zobacz: Elon Musk rozwija ofertę. Ze Starlinka skorzystasz podczas jazdy

Na lepszą jakość działania usługi Starlink powinny się przełożyć nowe satelity na orbicie. SpaceX uzyskał od amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) zgodę na umieszczenie tam kolejnych 7,5 tys. tych urządzeń w wersji 2. Elon Musk chciał mieć początkowo 30 tysięcy satelitów na orbicie okołoziemskiej.

Starlink musi się również mierzyć z problemami. Jednym z nich są ograniczenia w produkcji sprzętu, czyli anten i terminali. Takich zestawów podobno powstaje około 150 tys. miesięcznie, czyli 1,8 mln rocznie. Są też jeszcze inne przyczyny, z powodu których usługa nie zawsze może rozwinąć skrzydła tak, jakby chciał jej twórca. Starlink ma na przykład wroga w postaci Rosji, ponieważ usługa pomaga Ukraińcom w prowadzeniu wolny z państwem Putina. Z kolei Indie zainwestowały w konkurencyjny system OneWeb.

Zobacz: Miliard subskrypcji 5G do końca 2022 roku

Zobacz: 5G w Polsce przyspieszy. Podano kluczową datę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: The Bold Bureau / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Starlink, satkurier.pl