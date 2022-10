Elon Musk rozwija ofertę. Ze Starlinka skorzystasz podczas jazdy

SpaceX ogłosił, że z Internetu satelitarnego w ramach usługi Starlink będzie można korzystać również podczas jazdy. To dobra wiadomość.

Oferta Starlink staje się coraz bogatsza. Jedną z dostępnych już od jakiegoś czasu opcji jest Stalink dla kamperów. Usługa ta miała do tej pory poważne ograniczenie – chociaż była przeznaczona dla pojazdów, właściciele kamperów (i nie tylko) mogli korzystać z Internetu satelitarnego tylko wtedy, gdy ich pojazd nie był w ruchu. Teraz się to zmieni.

Jak można się domyśleć, do korzystania z nowej funkcji będzie potrzebny nowy sprzęt o nazwie Flat High Performance Starlink. Jak możemy przeczytać na stronie www.starlink.com, jest on już dostępny na wybranych rynkach, a dostawy zaczną się od grudnia 2022 roku. Z opisu wynika też, że nowy zestaw jest przeznaczony do stałej instalacji w pojeździe.

Nowy Flat High Performance Starlink pozwala użytkownikom cieszyć się szybkim Internetem o niskich opóźnieniach w ruchu. Dzięki szerokiemu polu widzenia i ulepszonym funkcjom GPS, Flat High Performance Starlink może łączyć się z większą liczbą satelitów, zapewniając stałą łączność w podróży. Sprzęt jest przeznaczony do stałej instalacji na Twoim pojeździe i jest odporny na trudne warunki. Obecnie Flat High Performance Starlink jest dostępny do zamówień i użytku na wybranych rynkach, a dostawy zaczynają się w grudniu 2022 roku.

– czytamy na stronie www.starlink.com/tv

Za usługę Starlink dla kamperów kosztuje w Polsce 430 zł miesięcznie. Do tego trzeba doliczyć jednorazową opłatę za sprzęt w wysokości 2200 zł.

Źródło zdjęć: SpaceX / Twitter

Źródło tekstu: Starlink.com