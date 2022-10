Elon Musk odpali Internet satelitarny w samolotach

SpaceX przygotowuje usługę Starlink Aviation. W 2023 roku linie lotnicze będą mogły w swoich samolotach instalować Internet satelitarny Elona Muska o przepustowości do 350 Mb/s na jedną maszynę.

Firma SpaceX oficjalnie ogłosiła szczegóły swojej usługi satelitarnego dostępu do Internetu dla lotnictwa. Starlink Aviation ma zapewnić prędkość do 350 Mb/s dla każdego samolotu, na pokładzie którego znajdzie się odpowiedni sprzęt, czyli zestaw Aero Terminal.

Linie lotnicze Delta testowały już usługę Starlink w swoich samolotach na początku tego roku. Z kolei linie lotnicze Hawaiian Airlines ogłosiły kilka miesięcy temu, że w 2023 roku wdrożą w wybranych samolotach satelitarną usługę Elona Muska.

Starlink Aviation ma być dostępny na całym świecie, o ile samolot wyposażony w terminale Aero będzie miał niezakłócony widok na niebo. Satelity usługi poruszają się na niskiej orbicie okołoziemskiej w coraz większej liczbie, więc prawie zawsze nad głową mamy jedno lub kilka takich urządzeń. SpaceX twierdzi, że pasażerowie będą mieli stały dostęp do Internetu niezależnie od tego, czy samolot znajduje się nad lądem, czy na wodzie, a także podczas startu lub lądowania.

Jeśli obietnice co do możliwości usługi Starlink Aviation się potwierdzą, będzie to znacznie szybsza opcja satelitarna niż obecnie dostępne, oferujące maksymalną prędkość do 100 Mb/s na samolot. Firma Muska obiecuje, że usługa umożliwi pasażerom robienie rzeczy, których nie mogliby zrobić w trakcie lotu, takich jak wykonywanie połączeń wideo, granie w gry online czy korzystanie z VPN.

Na początku usługa ma być dostępna w wybranych samolotach, jednak ich liczba z czasem ma rosnąć. SpaceX planuje rozpocząć dostawy zestawów Starlink Aviation Aero Terminal w 2023 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Starlink, engadget