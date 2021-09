Grupa Canal+ kupuje większościowy pakiet udziałów w SPI International

SPI International, działająca na sześciu kontynentach globalna firma medialna, posiadająca w swoim portfolio 42 kanały telewizyjne i liczne produkty cyfrowe, ważny światowy dystrybutor treści i nadawca, łączy siły z Grupą Canal+. Jest ona wiodącym światowym operatorem płatnej telewizji i ważnym nadawcą niekodowanych kanałów telewizyjnych we Francji. Canal+ jest dobrze znany na arenie międzynarodowej, prowadząc działalność w 40 krajach w Europie, Afryce Subsaharyjskiej i Azji. W Europie Canal+ silnie zaznaczył swoją obecność na terenie Francji i w Polsce. W 2019 roku Grupa nabyła również platformę M7 Group. Grupa posiada na całym świecie 22 miliony abonentów i przez ostatnie lata odnotowuje stały wzrost. Ta transakcja pozwoli Canal+ na poszerzenie strategii inwestowania w content i wzmacniania oferty na różnych rynkach, która jest realizowana dzięki wsparciu europejskiego lidera Studiocanal, Kino Świat w Polsce, a teraz również SPI International.

Zgodnie z umową, która pozwoli na połączenie know-how obu podmiotów, założyciel i prezes zarządu SPI Loni Farhi oraz Berk Uziyel będą nadal zarządzać SPI i rozwijać jej działalność przy wsparciu komitetu wykonawczego. Obie grupy będą mogły zaś stworzyć wzajemne synergie, pozwalające na dalsze wzmocnienie ich obecności na rynkach międzynarodowych.

To bardzo ekscytująca wiadomość i początek nowej ery dla SPI International. Canal+ i SPI mają wspólną wizję ciągłego wzrostu i silnej obecności na rynkach międzynarodowych. Od lat jesteśmy strategicznymi partnerami i zbudowaliśmy w tym czasie świetną relację biznesową, opierającą się na współpracy oraz wspólnym osiąganiu celów. Teraz łączymy siły pod jednym dachem. Dzięki CANAL+ wzrost SPI jeszcze bardziej przyśpieszy, a obie firmy wykorzystają naturalne synergie. SPI International dysponuje niebywale utalentowanym zespołem, który w ostatnim dziesięcioleciu pozwolił firmie osiągnąć niezwykły wzrost. Teraz, wraz z tym zespołem, z wielką radością staniemy się częścią rodziny Canal+. Nasze połączone siły z pewnością przyczynią się do wzmocnienia naszego portfolio produktów rozrywkowych i pozwolą poszerzyć dystrybucję naszych fascynujących treści do znacznie większej liczby odbiorców.