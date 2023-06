Android ma nowe logo. Nie uwierzysz, co się zmieniło

Google odświeża kultowe logo Androida. Zmiany są zaskakujące (na swój sposób).

Kojarzycie logo Androida? Zielonego robocika (a w każdym razie jego głowę) z prostym, pozbawionym zdobień napisem? No to możecie się z tym widokiem pożegnać, bo Google wprowadza zmiany. Nowym logo systemu będzie... głowa zielonego robocika z prostym, pozbawionym zdobień napisem.

Nowe logo Androida - co się zmienia?

No dobra, zmiany przygotowane przez giganta z Mountain View nie są może szczególnie rewolucyjne. Bo i po co zmieniać coś, co użytkownicy tak dobrze kojarzą? Tłumaczyłoby to także dlaczego nowe logo wprowadzone zostało po cichu, bez większej pompy.

Co w takim razie się zmienia? Przede wszystkim sama maskotka Androida. Głowa robota w nowym logo będzie cieniowana, co ma jej nadać lekko trójwymiarowy wygląd. Można powiedzieć, że jest to dla marki prawdziwa rewolucja, bo od chwili powstania systemu w 2008 roku android z logo zawsze prezentowany był w sposób minimalistyczny, z wykorzystaniem jednolitego koloru.

Nowe logo Androida na stronie Google (źródło: 9to5Google)

Oprócz tego odświeżony został towarzyszący maskotce logotyp. Tutaj różnice są jeszcze bardziej subtelne, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, że w nowej wersji nazwa po raz pierwszy w historii pisana jest z wielkiej litery. Zmieniły się też krój liter "n" i "r", który nawiązuje do starszej wersji logotypu z lat 2014-2019.

Idą dalsze zmiany?

Gdzie możemy znaleźć odświeżone logo? Na razie tylko w kilku miejscach. Przewinęło się ono m.in. w materiałach przygotowanych z okazji targów CES 2023 (choć jeszcze bez odświeżonego logotypu) i na dedykowanej stornie poświęconej aplikacjom Google na smartfonach marki Samsung.

Jak deklarują przedstawiciele giganta z Mountain View, już niebawem o nowej identyfikacji wizualnej dowiemy się znacznie więcej. Prawdopodobnie zostanie ona wdrożona na szeroką skalę wraz z debiutem Androida 14.

