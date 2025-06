Action dodał do oferty praktyczny sprzęt. W tej cenie to kosmos

A jest nim składana lampa robocza Werckmann . Model ten wbrew swojej nazwie może służyć nie tylko do pracy, ale i oświetlania przestrzeni roboczej na przykład podczas letniego grillowania, czy innej formy aktywności.

Lampa składana z Action

Nie jest to sprzęt byle jaki. Zbudowany jest z aż trzech składanych lamp o regulowanym kącie nachylenia o jasności 600 lumenów. Dodatkowo jej stojak jest regulowany od 20 do 40 cm. Sama lampa natomiast składa się do niewielkiej formy, w której może służyć jako latarka. Dodatkowo można ją naładować za pomocą USB-C, a kosztuje jedyne 52,90 zł.