Nintendo Switch 2 z problemem, którego... nie ma Potrzebny jest spokój

Problem Switcha 2, którego nie ma

Pytanie brzmi: czy aby na pewno? W końcu bądźmy szczerzy: to nie są świeżynki. Znaczna większość gier zewnętrznych studiów to produkcje, które mają już swoje na karku i są po prostu portami z innych platform. Natomiast bycie właścicielem konsoli Nintendo rzadko oznacza, że nie mamy innej konsoli, czy PC-ta do gier. Owszem, zdarzają się takie przypadki, jak ja z moim Switchem Lite, jednak to rzadkość, a nie norma.