Włamanie do dzienników elektronicznych w szkołach. Jest komunikat ministerstwa

Obecnie wciąż nie jest znany sprawca tego incydentu. Znane są jednak jego skutki. Otóż sprawca włamał się na konto w Librusie jednego z nauczycieli, a następnie wystawił wszystkim uczniom jedynki na półrocze, oraz rozesłał wulgarne wiadomości. Beata Ćwiek, dyrektora placówki jeszcze tego samego dnia powiadomiła nauczycieli i rodziców uczniów o incydencie.

Włamanie do elektronicznego dziennika

I chociaż brzmi to tylko jak niegroźny i głupi żart, to sprawa jest niezwykle poważna. Głos zabrała nawet Minister edukacji Barbara Nowacka. Podczas konferencji prasowej przyznała, że znane są jej trzy przypadki takiego ataku na dziennik w Librusie. Podkreśliła przy tym, że jest to usługa komercyjna, która nie podlega pod jej ministerstwo ani pod względem tworzenia, ani zabezpieczania baz danych.

Czysta spychologia? Nie do końca. Minister przyznała, że trwają prace nad wprowadzeniem państwowego elektronicznego dziennika, który ma się opierać na mObywatelu. Jak podkreśliła dla RMF24:

Założenie jest takie, że 1 września 2027 r. nastąpi pierwsza faza wdrożenia takiego dziennika, czyli będzie już możliwość dostępu do przynajmniej części funkcji. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo wrażliwe, dotyczące danych osobowych. Musimy do tego podejść znacznie bardziej odpowiedzialnie, niż podchodzą dzisiaj firmy, które często taki dziennik dostarczają.

Librus rzecz jasna również zabrał głos w tej sprawie. Jak podkreśliła Dyrektor marketingu Spółki Librus Agata Sitarska:

Zdarzenie miało charakter incydentu na poziomie konkretnej placówki, polegającego na nieupoważnionym przejęciu konta nauczyciela poprzez pozyskanie jego danych logowania (loginu i hasła) przez osoby trzecie.