Rzeczy z TEMU tylko z europejską gwarancją. Ceny wyrwą z butów

Unia Europejska bierze się za kolejny aspekt internetowych zakupów z chińskich platform. Brukselscy urzędnicy i politycy już nie tylko planują wprowadzenie dodatkowych opłat od przesyłek oraz zniesienie limitu, w którym nie płaci się podatku od przesyłek do 150 euro. W planach jest również uderzenie tam, gdzie Chińczyków zaboli najbardziej, czyli w jakość ich produktów.

Unia Europejska uderza w zakupy z Chin

Nie jest tajemnicą, że Europejczycy masowo kupują produkty na Temu, Aliexpress oraz Shein. Każdego roku na Stary Kontynent trafiają setki milionów produktów z chińskich platform zakupowych (ok. 12 mln dziennie!).

Rzecz w tym, że zaczęło to stanowić problem. Po pierwsze, pod kątem logistycznym i krytycznego obłożenia służb celnych. Po drugie, pod kątem jakości tych produktów.

Scentralizujemy śledztwa w sprawie szkodliwych praktyk rynkowych, a także wdrażanie kar za naruszenie przepisów konsumenckich. zapowiedział Michael McGrath, komisarz ds. demokracji, sprawiedliwości, praworządności i ochrony konsumenta.

Jedna z najważniejszych propozycji dotyczy masowych sprzedawców, którzy działają poza terenem Unii. Jeśli będą chcieli oni sprzedawać swoje produkty, to będą musieli wyznaczyć podmiot z siedzibą w UE, który będzie odpowiedzialny za jakość dostarczanych towarów. To ma zakończyć proceder sprzedawania produktów, które nie spełniają europejskim norm jakości i bezpieczeństwa.

Gdy chińskie towary sprowadza zarejestrowany w Unii przedsiębiorca, to celnicy mogą pobrać ich próbkę z ciężarówki i jeśli nie spełnia norm bezpieczeństwa czy jakości, to zatrzymują całą ciężarówkę. Jeśli natomiast sprawdzą jedną małą przesyłkę, to nigdy nie wiedzą co jest w kolejnej małej przesyłce, a nie sposób sprawdzić wszystkich. skomentował sprawę Simo Hilamo, dyrektor w Fińskiej Federacji Handlu.

Tym samym część produktów może w ogóle nie trafić do konsumentów. Jeśli kontrola wykaże, że nie spełniają one norm, to zostaną zawrócone na granicy.

Większej ochronie mają podlegać również prawa autorskie i dane osobowe. To oznacza, że trudniejsze stanie się kupowanie podróbek lub produktów, które wykorzystują znane marki bez zgody ich właścicieli.