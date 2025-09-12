Wiadomości

Nowe prawo w UE. Użytkownicy zyskają kontrolę nad danymi z urządzeń

W Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać nowe prawo, które zmienia zasady gry w świecie technologii. Użytkownicy zyskują dostęp do danych generowanych przez ich urządzenia, a firmy dostają szansę na tworzenie nowych usług.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:51
2
Nowe prawo w UE. Użytkownicy zyskają kontrolę nad danymi z urządzeń

Dane z urządzeń w rękach użytkowników

EU Data Act, czyli Akt o danych, właśnie wszedł w życie w całej Unii Europejskiej. Dzięki niemu właściciele urządzeń podłączonych do sieci – od smartwatchy i smart TV po samochody i maszyny przemysłowe – mogą wreszcie korzystać z danych, które one zbierają.

Do tej pory większość takich informacji pozostawała wyłącznie w rękach producentów. Teraz użytkownik będzie mógł je przeglądać, udostępniać, a także wykorzystywać do wyboru tańszych usług serwisowych i naprawczych.

Szansa dla biznesu i innowacji

Zmiana to nie tylko plus dla konsumentów. Małe i średnie firmy zyskają dostęp do cennych danych, które mogą wykorzystać do rozwijania nowych usług. Może to być na przykład lepsze oprogramowanie do zarządzania flotą samochodów, bardziej precyzyjne systemy rolnicze czy narzędzia dla przemysłu.

Akt daje także większą swobodę w korzystaniu z chmury. Użytkownicy będą mogli łatwiej zmieniać dostawcę usług albo korzystać z kilku naraz, bez obawy o blokadę danych w jednym ekosystemie.

Koniec z nieuczciwymi umowami

Nowe prawo zakazuje też zapisów w umowach, które blokowałyby dzielenie się danymi. Komisja Europejska wydała już pierwsze wytyczne, między innymi dotyczące danych z samochodów. Dzięki temu łatwiej będzie je serwisować, udostępniać w usługach car-sharingu czy wykorzystywać w nowych modelach mobilności.

To nie koniec

Komisja Europejska zapowiada kolejne narzędzia wspierające wdrażanie nowych przepisów. Powstanie między innymi specjalne centrum pomocy prawnej dla firm, gotowe wzory umów na udostępnianie danych i jasne zasady ochrony tajemnic handlowych. W planach jest także strategia "Data Union", która ma jeszcze bardziej uprościć europejski system wymiany danych.

