Nowe prawo w UE. Użytkownicy zyskają kontrolę nad danymi z urządzeń

Dane z urządzeń w rękach użytkowników

EU Data Act, czyli Akt o danych, właśnie wszedł w życie w całej Unii Europejskiej. Dzięki niemu właściciele urządzeń podłączonych do sieci – od smartwatchy i smart TV po samochody i maszyny przemysłowe – mogą wreszcie korzystać z danych, które one zbierają.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do tej pory większość takich informacji pozostawała wyłącznie w rękach producentów. Teraz użytkownik będzie mógł je przeglądać, udostępniać, a także wykorzystywać do wyboru tańszych usług serwisowych i naprawczych.

Szansa dla biznesu i innowacji

Zmiana to nie tylko plus dla konsumentów. Małe i średnie firmy zyskają dostęp do cennych danych, które mogą wykorzystać do rozwijania nowych usług. Może to być na przykład lepsze oprogramowanie do zarządzania flotą samochodów, bardziej precyzyjne systemy rolnicze czy narzędzia dla przemysłu.

Akt daje także większą swobodę w korzystaniu z chmury. Użytkownicy będą mogli łatwiej zmieniać dostawcę usług albo korzystać z kilku naraz, bez obawy o blokadę danych w jednym ekosystemie.

Koniec z nieuczciwymi umowami

Nowe prawo zakazuje też zapisów w umowach, które blokowałyby dzielenie się danymi. Komisja Europejska wydała już pierwsze wytyczne, między innymi dotyczące danych z samochodów. Dzięki temu łatwiej będzie je serwisować, udostępniać w usługach car-sharingu czy wykorzystywać w nowych modelach mobilności.

To nie koniec