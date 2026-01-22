UKE zbroi się za pieniądze z KPO

Miliony na cyfrową twierdzę

Cyberbezpieczeństwo w urzędach to temat rzeka, ale tym razem za słowami idą spore pieniądze. UKE ogłosił właśnie szczegóły projektu "Cyberbezpieczny UKE". Jest on częścią szerszej, rządowej inicjatywy. Gra toczy się o dużą stawkę, bo całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 6,1 mln złotych.

Większość tej kwoty nie obciąży bezpośrednio budżetu państwa. Prawie 5 milionów złotych to dofinansowanie z zewnątrz. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Inwestycja ma numer C3.1.1.1, co w urzędniczym żargonie oznacza wsparcie transformacji cyfrowej. Celem jest to, by systemy teleinformatyczne regulatora rynku były nie do ruszenia.

Nie tylko sprzęt, ale i ludzie

Co dokładnie kupi za to UKE? Plan jest dwutorowy. Z jednej strony mamy technologie. Urząd zamierza wdrożyć nowoczesne systemy zabezpieczeń. Do tego dojdzie zaawansowany monitoring sieci. Pozwoli to na ciągły nadzór nad tym, co dzieje się w infrastrukturze. Wykrywanie zagrożeń ma być szybsze i skuteczniejsze niż dotychczas.

Z drugiej strony mamy czynnik ludzki. Nawet najlepszy firewall nie pomoże, gdy zawiedzie człowiek. Dlatego duża część środków pójdzie na szkolenia. Pracownicy UKE mają podnieść swoje kompetencje. Muszą wiedzieć, jak rozpoznać atak i jak się zachować w krytycznej sytuacji. Wiedza kadry to często najlepsza tarcza przed phishingiem czy socjotechniką.

Wyścig z czasem na ostatniej prostej

Zagrożenia w sieci zmieniają się dynamicznie. To, co działało wczoraj, jutro może być bezużyteczne. Projekt zakłada więc nie tylko zakupy, ale też porządki w papierach. Zostanie opracowana i zaktualizowana dokumentacja bezpieczeństwa systemów. Urząd ma być przygotowany na każdy scenariusz.