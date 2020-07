Netia: nowe pakiety TV jak rakiety i dekoder EvoBox

Netia zaprezentowała nową ofertę pakietów telewizyjnych. Operator liczy na to, że bestsellerem okaże się pakiet z ponad 100 kanałami TV i światłowodowym internetem do 300 Mb/s za 60 zł miesięcznie. Wraz z nową ofertą pakietów, reklamowanych hasłem „Nowe pakiety jak rakiety”, debiutuje dekoder Netia EvoBox.

Netia wprowadziła dzisiaj do sprzedaży zupełnie nowe pakiety kanałów telewizyjnych, w zestawach z szybkim, stacjonarnym dostępem do internetu. Klienci mają do wyboru trzy warianty pakietów popularnych kanałów telewizyjnych, które zawierają: 79, 101 lub 184 pozycje.

Zestawy usług TV z internetem do 300 Mb/s kosztują odpowiednio: 50 zł, 60 zł i 90 zł (w pierwszym miesiącu dostęp do pełnej oferty gratis). Każdy z zestawów można poszerzyć m.in. o pakiety z treściami premium, dodatkowe dekodery (multiroom), GigaNagrywarkę oraz przyspieszyć internet aż do 1 Gb/s.

Nowe dekodery

Nowa oferta TV Netii powstała we współpracy z Grupą Polsat. Współpraca nie ogranicza się jedynie do kwestii programowych, a obejmuje również stronę techniczną, w tym nowoczesne dekodery Netia EvoBox. Umożliwiają one odbiór kanałów telewizyjnych i dostęp do serwisów online oraz odtwarzanie plików multimedialnych (wideo, zdjęcia, muzyka) z zewnętrznej pamięci USB.

Drugi (i kolejne) dekodery Netia EvoBox z ofertą TV analogiczną jak na pierwszym urządzeniu (multiroom), dostępne są za zaledwie 10 zł miesięcznie.

Paczka 101 kanałów

Optymalnym wyborem dla większości użytkowników będzie zapewne środkowy wariant, który zawiera 101 popularnych kanałów, w tym te największych nadawców, tj.: kanały Grupy Polsat (wszystkie oprócz Polsat Sport Premium), TVN Discovery (w tym kanały Eurosport) oraz TVP. Dodatkowo w prezencie klienci otrzymają dostęp do dwóch kanałów Cinemax oraz trzech kanałów dziecięcych i młodzieżowych NICK.

Oferta dodatkowych treści premium składa się z pakietów (koszt miesięczny): Eleven Sports (4 kanały) w cenie 10 zł, Polsat Sport Premium (2 kanały plus 4 serwisy PPV) za 20 zł, HBO HD (3 kanały) i HBO GO za 20 zł, Filmbox (5 kanałów) za 10 zł, Canal+ Prestige (8 kanałów) w cenie 50 zł oraz pakietu aż 6 kanałów z treściami dla dorosłych za 10 zł.

Najniższy z wariantów (79 kanałów) można też wzbogacić o pakiet dwóch kanałów Cinemax za 10 zł miesięcznie (w prezencie na 24 miesiące do dwóch wyższych wariantów). Z kolei do najtańszego i środkowego wariantu można dokupić za 10 zł miesięcznie pakiet aż 12 kanałów dziecięcych, które wchodzą w skład najwyższego wariantu (ze 184 kanałami TV).

Przez pierwszy miesiąc, niezależnie od wybranego wariantu usługi TV, klienci otrzymają GigaNagrywarkę w wariancie Maxi (to aż 1500 godzin nagrań na 120 dni; regularna cena 15 zł miesięcznie). W kolejnych miesiącach użytkownicy dwóch wyższych wariantów mogą korzystać bez dodatkowych opłat z GigaNagrywarki w wersji Basic (w wariancie z 79 kanałami dopłata 5 zł miesięcznie).

Internet 3 miesiące za darmo

Klienci, którzy zdecydują się na zakup samodzielnej usługi dostępu do internetu, za wariant do 300 Mb/s zapłacą 50 zł miesięcznie. Przyspieszenie łącza do 500 Mb/s to wydatek dodatkowych 10 zł miesięcznie, a do 1 Gb/s kolejnych 10 zł miesięcznie. Przy zakupie usługi dostępu do internetu solo przez pierwsze 3 miesiące abonament za internet wynosi 0 zł.

Do każdej usługi dostępu do internetu Netia dodaje (2 miesiące gratis, potem 10 zł miesięcznie) usługę cyberbezpieczeństwa pod nazwą Bezpieczny Internet 2.

Istnieje też możliwość zakupu internetu wraz z dostępem do serwisu muzycznego TIDAL i/lub HBO GO (pakiety w cenach wyższych odpowiednio o 10 zł i 20 zł miesięcznie).

Do szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu i zestawów z TV, klienci mogą również dokupić m.in. usługi mobilne (Netia Mobile) w wariantach od 1 do 3 kart SIM i cenie od 20 zł do 60 zł miesięcznie. W najtańszej opcji są nielimitowane połączenia głosowe, SMS, MMS i 2 GB pakiet danych. Taryfa za 30 zł zapewnia aż 12 GB danych, a po wyczerpaniu pakietu prędkość spada do 1 Mb/s. Za drugą i trzecią kartę SIM z tą taryfą trzeba dopłacić po 15 zł miesięcznie. Na przenoszących numer czeka bonus w postaci 3 miesięcy bez opłat (standardowo jeden miesiąc).

Źródło tekstu: Netia