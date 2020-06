XOXO WiFi z ofertą dla firm transportowych i kierowców

Podróże zagraniczne poza Unię Europejską wiążą się przeważnie z wysokimi opłatami za używanie Internetu mobilnego w roamingu. Czasem nawet w krajach UE swobodne korzystanie z Internetu nie jest możliwe. Wiedzą o tym osoby pracujące w międzynarodowej spedycji, którym naprzeciw wychodzi XOXO WiFi.

Wysokie stawki, ograniczenia związane z polityką uczciwego korzystania, czy skomplikowana aktywacja kart SIM u zagranicznych operatorów, to tylko niektóre z barier, z którymi zmagają się kierowcy międzynarodowi. Z myślą o nich przygotowana została karta SIM XOXO WiFi Europe, która oferuje dostęp do Internetu w całej Unii Europejskiej oraz takich krajach, jak Norwegia, Szwajcaria i Turcja. Karta pasuje do każdego telefonu czy routera. Istnieje także możliwość wynajęcia routera 4G w razie potrzeby.

W ciągu miesiąca użytkownik ma do wykorzystania 20 GB Internetu o prędkości 4G. Koszt usługi wynosi 8 zł za 1 GB. Z oferty można skorzystać w ramach abonamentu (12 lub 6 miesięcy). Jak zapewnia XOXO WiFi, posiadacz karty ma zapewniony zasięg 2 największych europejskich operatorów. Korzystając z abonamentu użytkownik nie jest zobowiązany do przestrzegania polityki uczciwego korzystania. Do tego może liczyć na szybką aktywację i polskojęzyczny zespół dostępny w razie dodatkowych pytań.

Twórcy łódzkiego startupu chwalą się, że stworzyli rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby branży logistycznej i transportowej. To branże, które istotnie korzystają z tego, co wnoszą nowe technologie.

– Od początku działalności specjalizujemy się w zapewnianiu internetu w odległych zakątkach świata, głównie poza Unią Europejską. Jednak regularne telefony i zapytania od kierowców międzynarodowych utwierdziły nas w przekonaniu, że obecna oferta dostępna na polskim rynku nie jest wystarczająca dla tej branży. Dlatego kilka miesięcy temu wprowadziliśmy do oferty abonament XOXO WiFi Europe, dedykowany kierowcom TIRów oraz wszystkim osobom spędzającym większość czasu za granicą. Cieszymy się, że oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem branży spedycyjnej. Pierwsi abonenci decydują się na przedłużenie, dlatego już wiemy, że pakiet na Europę zostanie w naszej ofercie na stałe.

– powiedziała Katarzyna Przybył z XOXO WiFi

XOXO WIFi nawiązuje także współprace partnerskie z firmami, w ramach których oferuje sprzedaż swoich urządzeń do celów biznesowych. Z XOXO WiFi skorzystali między innymi: Rainbow Tours, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Polski Związek Narciarski, BNP Paribas, Helios oraz Mercedes.

Źródło tekstu: XOXO WiFi