Xiaomi Mi 11i 5G taniej o 1111 zł – tak Xiaomi świętuje urodziny salonu

Firma Xiaomi obchodzi urodziny Xiaomi Store w Westfield Arkadia w Warszawie. Producent zaprasza do salonu, kusząc okolicznościowymi zniżkami do 44%, a największą okazją jest Xiaomi Mi 11i 5G tańszy o 1111 zł. Z okazji można skorzystać od dziś do niedzieli 19 grudnia.

Xiaomi Store w Westfield Arkadia otwarty został 18 grudnia 2020 roku i wtedy producent chwalił się, że jest to jego największy salon firmowy w Europie Środkowo-Wschodniej, a także pierwsze tego typu miejsce poza Chinami. Powierzchnia salonu wynosi 306 m2, znajduje się w nim duża strefa ekosystemowa Xiaomi, w której klienci będą mogli sprawdzić działanie smart urządzeń.

Ponieważ mija pierwszy rok działania salonu, Xiaomi zaprasza do odwiedzin i korzystania z okolicznościowych zniżek. Akcja promocyjna już ruszyła i potrwa do 19 grudnia, do godziny 21:00. Zniżki dostępne są tylko na miejscu, więc nie można z nich skorzystać on-line.

Co można upolować? Uwagę zwraca przede wszystkim Xiaomi Mi 11i 5G 8+256 GB w kolorze Cosmic Black za 1888 zł, przeceniony z kwoty 2999 zł. Zniżka wiąże się więc z oszczędnością 1111 zł.

Wart uwagi jest też Xiaomi 11 Lite 5G NE, którego można kupić za 1333 zł, zamiast za 1399 zł. Tu oszczędzamy tylko 66 zł, ale kolejny model – POCO X3 Pro – to znów dobra okazja, by zaoszczędzić 400 zł, płacąc 999 zł zamiast 1399 zł.

W swojej akcji Xiaomi proponuje też opaskę Mi Smart Band 6 za 144 zł (zamiast 238 zł), zegarek Mi Watch za 363 zł (zamiast 549 zł), zegarek Mi Watch Lite za 166 zł (zamiast 249 zł), słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Basic za 88 zł (zamiast 149 zł) czy głośnik Mi Portable Bluetooth Speaker za 111 zł (zamiast 199 zł).

Można też kupić inteligentne sprzęty domowe: odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop Pro za 999 zł (zamiast 1249 zł), wagę Mi Body Composition Scale 2 za 77 zł (zamiast 129 zł), kamerę Mi Home Security Camera 360° 1080p za 122 zł (zamiast 199 zł), suszarkę Mi Hair Dryer H300 za 133 zł (zamiast 199 zł), czajnik Mi Smart Kettle Pro za 155 zł (zamiast 229 zł), lampkę Mi Smart LED Desk Lamp Pro za 177 zł (zamiast 279 zł), nawilżacz Mi Smart Antibacterial Humidifier za 199 zł (zamiast 249 zł), oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier 3C za 363 zł (zamiast 549 zł) oraz oczyszczacz Mi Air Purifier Pro H za 999 zł (zamiast 1199 zł).

Promocja na wymienione produkty obowiązuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym Xiaomi Store Westfield Arkadia (Warszawa, al. Jana Pawła II 82, poziom 0 lok. 67) i obowiązuje do 19 grudnia 2021, do godziny 21:00 lub do wyczerpania zapasów promocyjnych produktów.

Źródło zdjęć: Xiaomi