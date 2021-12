Xiaomi POCO M4 Pro 5G: to może być dobry pomysł na prezent!

Co można kupić za 1100 czy 1200 zł? Smartfony dla mniej wymagających użytkowników, raczej niezbyt wydajne i bez wyróżniających się funkcji. Tak myślisz? No to przyjrzyj się POCO M4 Pro 5G – ten telefon kupisz już za 1099 zł (w promocji nawet 899 zł), a znajdziesz w nim sporo funkcji, jakie mają znacznie droższe modele. To może być doskonały wybór na świąteczny prezent!

Należąca do Xiaomi marka POCO zdobywa coraz większą popularność wśród polskich użytkowników, co jest zasługą przystępnych cen, ciekawego wzornictwa i dobrej specyfikacji. Najnowszy POCO M4 Pro 5G, wprowadzony przez producenta do Polski w grudniu, kontynuuje ten trend. Chociaż kończy się już genialna promocja na start, smartfon wciąż stanowi ciekawą opcję jako prezent – dla bliskiej osoby lub po prostu kupiony dla siebie. Telefon dostępny jest za przystępne ceny, w następujących wariantach:

POCO M4 Pro 5G 4 GB + 64 GB – 1099 zł ,

, POCO M4 Pro 5G 6 GB + 128 GB – 1199 zł.

Dodatkowo, tylko do czwartku 16 grudnia do końca dnia, cena obu wersji jest obniżona o 200 złotych!

Do naszej redakcji trafił ten drugi wariant i możemy przekonać się o jego zaletach. Oto, co zwróciło naszą uwagę…

Wygląd – klasa sama w sobie

Nie da się ukryć, że telefony POCO wyraźnie odróżniają się nie tylko od urządzeń Xioami i Redmi, ale także od smartfonów wszystkich innych producentów. Tak też jest w przypadku POCO M4 Pro 5G, co widać już po kolorach obudowy. Najbardziej efektowny, żółty POCO Yellow to propozycja dla osób, które lubią się wyróżniać. Dla pozostałych powstał stonowany czarny Power Black i bardziej wypośrodkowany niebieski Cool Blue. Do nas dotarł ten ostatni i wzbudził w redakcji duży entuzjazm.

Xiaomi bardzo fajnie rozwiązało trudności, jakie wiążą się z zastosowaniem plastikowych plecków. Tył niebieskiego POCO M4 Pro 5G wygląda jak zmatowione aluminium, gdzie błękitny kolor przenikają srebrne pasma. Patrząc pod pewnym kątem, można też pomyśleć, że jest to szkło. Dopiero dotyk zdradza, że to inny materiał – szóstki, ale cieplejszy niż metal, zapewniający wygodny uchwyt. Całość robi bardzo dobre wrażenie.

Na tylnym panelu telefonu nie da się nie zauważyć szerokiego elementu z logotypem POCO, który wygląda jak przedłużenie modułu aparatu. To tylko taki ozdobnik – jest płaski, nie pogrubia obudowy, a prezentuje się oryginalnie. Nie każdemu się to spodoba, ale kto poszukuje czegoś niebanalnego, to właśnie znalazł!

POCO M4 Pro 5G jest spory (163,56 x 75,78 x 8,75 mm), ale kształt obudowy i relatywnie nieduża (jak na taki sprzęt) waga 195 g sprawiają, że telefon wygodnie leży w dłoni i sprawnie można się nim posługiwać jedną ręką.

Szybkie odblokowanie ekranu zapewnia czytnik linii papilarnych wkomponowany w główny przycisk zasilania. Czujnik jest tak sprytnie zintegrowany, a zarazem wykazuje na tyle wysoką skuteczność, że już na drugi dzień po ustawieniu dostępu w ogóle się o nim zapomina. Po prostu się go używa.

Atutem jest też odporność na pył i wnikanie wody. Co prawda mowa tylko o poziomie wytrzymałości IP53, a więc umiarkowanie skutecznym, ale nie trzeba się obawiać, że smartfon uszkodzi się po zachlapaniu w deszczy czy zakurzeniu.

Ekran z odświeżaniem 90 Hz

Ekran DynamicSwitch DotDisplay w POCO M4 Pro 5G to, co prawda, nie AMOLED, który kojarzy się z wieloma udanymi smartfonami Xiaomi, lecz IPS, ale nie można w ogóle narzekać. Przekątna 6,6 cala i rozdzielczość 1080 x 2400 zapewniają niezłą gęstość 399 ppi, a mocnym atutem jest dynamiczne odświeżanie wyświetlania obrazu do 90 Hz. Można pozostać przy stałej wartości 60 Hz, jednak ciekawszy efekt zapewni wybór trybu wysokiego odświeżania, który maksymalnie sięga właśnie 90 Hz, ale gdy nie trzeba tak angażować mocy telefonu, przełącza się na niższe 50 Hz. Pozwala to na oszczędzanie energii baterii telefonu.

Trochę szkoda, że producent nie podkręcił bardziej jasności – POCO M4 Pro 5G maksymalnie osiąga 450 cd/m2, a biel nie jest tak ładna, jak na przykład w droższych i kilkaset złotych telefonach Xiaomi z 5G, ale w tym przedziale cenowym trudno o lepsze rezultaty.

Narzekać więc nie można, a kolorystyka POCO M4 Pro 5G,mieszcząca się w szerokim spektrum barw DCI-P3, cieszy oko. Do tego producent dostarczył spory zestaw opcji pozwalających na spersonalizowanie obrazu. Do wyboru otrzymujemy więc trzy tryby kolorystki (żywy, nasycony, standardowy), osobny mikser kolorów czy też regulowany tryb czytania redukujący poziom niebieskiego światła.

Gracze docenią też, że częstotliwość próbkowania dotyku dochodzi aż do 240 Hz, co gwarantuje wysoką responsywność ekranu podczas rozgrywki. POCO M4 Pro 5G sprawdzi się więc w każdym zastosowaniu – do czytania internetu, do oglądania filmów i zdjęć, do mobilnego grania.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne