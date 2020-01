Vectra zwiększa prędkość wysłania danych do 60 Mb/s

Vectra zwiększa prędkość wysyłania danych (upload) klientom korzystającym z usług internetowych 300 Mb/s lub 600 Mb/s. Z nawet dwukrotnie wyższych parametrów prędkości użytkownicy mogą korzystać od dzisiaj.

W pakiecie 300 Mb/s, dostępnym w Vectrze, upload zwiększony został z 20 Mb/s do 40 Mb/s, natomiast w pakiecie 600 Mb/s z 30 Mb/s do 60 Mb/s. Aby rozpocząć korzystanie z szybszego wysyłania plików, użytkownik korzystający z jednej z tych ofert musi jedynie wyłączyć modem i po 5 sekundach włączyć go ponownie.

Zobacz: Vectra ma nową, elastyczną ofertę, obejmującą wszystkie usługi operatora

Zobacz: Vectra wprowadza internet 2 Gb/s

Z nowej formy oferty skorzystają również klienci, którzy dopiero planują skorzystać z usług Vectry. Prędkości 300 Mb/s oraz 600 Mb/s dostępne są obecnie w Ofercie Noworocznej operatora w okazyjnych cenach: 300 Mb w cenie 150 Mb za 44,99 zł oraz 600 Mb w cenie 300 Mb za 54,99 zł. Promocja dostępna jest do 31 stycznia 2020 roku.

Zobacz: Play i Vectra potwierdzają współpracę. Światłowód w Play już w 2020 roku

Co daje zwiększenie prędkości wysyłania danych oznacza dla klienta?

Wysyłanie danych z komputera na serwery odbywać się będzie dwa razy szybciej. Dotyczy to w szczególności udostępniania treści multimedialnych w serwisach społecznościowych, udostępniania innym użytkownikom sieci swoich zasobów, wysłania maili z dużymi załącznikami. Szybsza prędkość wysyłania to także wyższa jakość rozmów wideo, szybsze przesyłanie danych do chmury i tworzenie kopii zapasowych plików oraz sprawna synchronizacja zdjęć, filmów, muzyki pomiędzy komórką a komputerem (i odwrotnie).

- Posiadamy jedną z najlepszych sieci teleinformatycznych i jeden z najwyższych parametrów upload wśród sieci HFC. Zapewniamy w ten sposób komfort Klientom korzystającym z naszych usług – komentuje Bartłomiej Irzyński, CTO w Vectra S.A.

Zobacz: Netia Super Vector - szybki Internet po miedzi

Zobacz: Cyfrowy Polsat: telewizja internetowa z dekoderem, a na start ponad 100 kanałów bez opłat przez trzy miesiące