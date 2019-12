Cyfrowy Polsat: telewizja internetowa z dekoderem, a na start ponad 100 kanałów bez opłat przez trzy miesiące

Cyfrowy Polsat na Nowy Rok proponuje telewizję internetową OTT z dekoderem Evobox Stream. W promocji można oglądać ponad 100 kanałów przez trzy miesiące bez opłat.

W połowie lipca wystartowała nowa usługa Cyfrowego Polsatu - telewizja internetowa OTT. Dzięki dekoderowi Evobox Stream podłączonego do dowolnego łącza internetowego o przepustowości co najmniej 8 Mbit/s, można oglądać nawet ponad 100 kanałów telewizyjnych (w tym HBO, Eleven Sports i Polsat Sport Premium). Co więcej, na start otrzymamy pełną ofertę programową na trzy miesiące bez opłat.

Zobacz: Evobox IP Cyfrowego Polsatu - jak działa telewizja kablowa IPTV bez anteny

Zobacz: Światłowód Plusa i IPTV Cyfrowego Polsatu po 3 miesiącach - gra warta świeczki?

- Dajemy klientom nowy, rewolucyjny, bardzo elastyczny dostęp do treści telewizyjnych. Jeżeli mają w domu jakikolwiek Internet, od dowolnego dostawcy, teraz mogą mieć naszą telewizję – wszystko co chcą, z pakietami, jakie chcą i bez stałego abonamentu, a dekoder mogą podłączyć czy to do kabla, czy przez Wi-Fi. To konsekwentna realizacja naszej idei: „Telewizja – Dla każdego. Wszędzie. Internet – Dla każdego. Wszędzie. Telefon – Dla każdego. Wszędzie.

- powiedział w dniu premiery Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu

O ofercie Cyfrowego Polsatu przypomina najnowsza kampania reklamowa, wykreowana przez Agencję Grey Group. Towarzyszy jej spot reklamowy, który dołączyliśmy poniżej.

Zobacz: [Aktualizacja] 60 GB Internetu od Plusa - w sam raz na Nowy Rok

Zobacz: Noworoczna wyprzedaż smartfonów w Plusie

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat