60 GB Internetu od Plusa - w sam raz na Nowy Rok

Plus w nowej kampanii reklamowej przypomina o swojej ofercie, w ramach której za 25 zł miesięcznie można zdobyć dodatkowy pakiet internetowy o wielkości 60 GB. W sam raz na noc sylwestrową i Nowy Rok.

Klienci Plusa, którym pakiet Internetowy za szybko się kończy, mogą skorzystać z dodatku w postaci 60 GB Internetu, co kosztuje już od 25 zł miesięcznie. Pakiet można dokupić jako uzupełnienie do posiadanej taryfy telefonicznej lub jako oddzielną usługę Internetu LTE. Oferta przeznaczona jest dla klientów Plusa z abonamentem głosowym za co najmniej 49,90 zł.

Po wykorzystaniu dodatkowego pakietu 60 GB możemy nadal korzystać z Internetu, jeśli jesteśmy w zasięgu LTE (Internet bez końca). Poza zasięgiem sieci LTE prędkość zostanie ograniczona do 32 kb/s.

Więcej szczegółów o ofercie Plusa można znaleźć w ulotce.

Źródło tekstu: Plus