Vectra przyspiesza do 10 Gb/s

Vectra wprowadzi wkrótce nowe prędkości Internetu światłowodowego. Na początek skorzystają z nich mieszkańcy wybranych obszarów w 9 miastach w Polsce.

Już trzy lata temu pisaliśmy, że Vectra planuje w przyszłości przyspieszyć swój Internet światłowodowy. Operator ogłosił właśnie, że stanie się to już w czerwcu 2022 roku. Nowe prędkości to 2,5 Gb/s oraz 10 Gb/s. Będą mogli z nich skorzystać mieszkańcy wybranych obszarów w 9 miastach, w tym w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Wrocławiu i Olsztynie. Oferta będzie świadczona na łączach światłowodowych w technologii FTTH (Fiber To The Home).

Ofertę nowych prędkości Internetu Vectra kieruje do zaawansowanych użytkowników, którzy oczekują ponadprzeciętnych transferów danych, zarówno w zakresie pobierania, wysyłania, jak i niskiego pingu. Nowy produkt, w zasięgu którego do końca roku ma się znaleźć ponad 220 tysięcy gospodarstw domowych w 30 miastach w Polsce, jest dedykowany graczom, informatykom, artystom, grafikom, producentom muzycznym i filmowym, a także użytkownikom korzystającym z różnego rodzaju platform streamingowych, którzy jednocześnie korzystają z usług w domu.

Przyspieszona usługa internetowa Vectry będzie świadczona w oparciu o technologię XGS-PON. Aby z niej w pełni skorzystać, będzie trzeba posiadać odpowiednie do tego urządzenia. Inżynierowie operatora przeprowadzili testy z użyciem sprzętu możliwego do zastosowania przez użytkowników indywidualnych, osiągając symetryczny transfer danych z prędkością 8,1 Gb/s.

Cennik nowej oferty oraz więcej szczegółów poznamy w przyszłym miesiącu.

Źródło zdjęć: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Vectra, Telko.in