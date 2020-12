Zimowa promocja TIDAL: Premium i HiFi na 4 miesiące za 4 zł

TIDAL przygotował na zimę specjalną promocję, w ramach której wszystkie pakiety Premium i HiFi są dostępne na 4 miesiące za 4 złote. Oferta dotyczy także pakietów rodzinnych.

Tidal oferuje fanom muzyki nieograniczony dostęp do ponad 70 milionów utworów, tysięcy starannie wyselekcjonowanych playlist, 250 tysięcy wysokiej jakości wideo oraz licznych podcastów. Subskrybenci HiFi mogą także słuchać muzyki w jakości Masters, Dolby Atmos Music i Sony 360 Reality Audio.

Z okazji kończącego się roku, serwis przygotował również dla swoich użytkowników personalizowane zestawienia z ich ulubionymi piosenkami. Dzięki playliście „My 2020 Rewind” mogą oni powrócić do najczęściej słuchanych przez nich utworów i artystów oraz podzielić się nimi z przyjaciółmi na swoich platformach społecznościowych. Wszyscy użytkownicy serwisu Tidal do 20 grudnia tego roku mogą też wziąć udział w wyjątkowym konkursie „Święta z TIDAL”, w którym do wygrania jest 8 smartfonów Samsung Galaxy S20 ze słuchawkami Galaxy Buds+ oraz 100 kart podarunkowych na zakupy o wartości 100 zł.

Z kolei w zimowej promocji nowi użytkownicy platformy Tidal mogą słuchać muzyki przez 4 miesiące za 4 złote, w dowolnym pakiecie Premium lub HiFi. Po upływie okresu promocyjnego, użytkownicy mogą kontynuować subskrypcję w cenie 19,99 zł miesięcznie za wersję indywidualną Premium, 39,99 zł miesięcznie za HiFi, 29,99 zł miesięcznie za Family Premium i 59,99 zł miesięcznie za Family HiFi (pakiet Family umożliwia dostęp do 6 niezależnych kont).

Z promocji można skorzystać pod tym adresem.

Źródło tekstu: Tidal