Snapchat zmienił świat? Nawet Spotify będzie mieć Stories

Snapchat dał światu coś, o co nikt nie prosił – krótkie ruchome relacje. To był strzał w dziesiątkę. Stories rozeszły się po portalach społecznościowych, komunikatorach, a teraz trafi do bożonarodzeniowych playlist na Spotify.

Spotify testuje możliwość dodawania czegoś w rodzaju Story (Relacji) przy playlistach. Na pierwszy ogień poszły playlisty przygotowane specjalnie na Święta Bożego Narodzenia, których popularność niebawem eksploduje. Tacy wykonawcy jak Jennifer Lopez, Pentatonix i Kelly Clarkson dzielą się anegdotami z życia na filmach towarzyszących świątecznym playlistom.

Głębsze badanie tematu wskazuje, że takie relacje znajdują się też przy innych playlistach i przy przynajmniej jednym albumie – „Good News” nagranym przez Megan Thee Stallion. Interfejs towarzyszący relacjom jest łudząco podobny do tego towarzyszącego relacjom na Instagramie i Snapchacie.

Relację można obejrzeć, dotykając odpowiedni przycisk. Jest też wyeksponowana na stronie artystki w Spotify.

W oświadczeniu dla prasy Spotify potwierdza, że testuje aktualnie różne nowe funkcje, które mają poprawić doświadczenia użytkownika z korzystania z odtwarzacza i słuchania muzyki. Niektóre testowane nowości przechodzą na stałe do aplikacji, inne nie. Nie wiemy jeszcze, do której grupy należą relacje przy playlistach. Spotify tego jeszcze nie zdradza. Myślę, że wszędobylskie relacje będą obecne i tutaj, ale jakoś mnie to nie martwi. To niezły sposób na dodanie komentarza od autorów do płyt czy pojedynczych piosenek.

