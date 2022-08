Małe AGD Philips taniej w T-Mobile. Nie ma na co czekać!

Jak co piątek abonenci T-Mobile dostali prezent w ramach promocji „Dobrze, że jesteś”. Nie zwlekaj! Maszy tylko 5 dni, by go wykorzystać.

Tym razem T-Mobile dał swoim klientom sporą zniżkę na małe AGD. Od 5 do 9 sierpnia do końca dnia możesz zgarnąć zniżkę na sprzęt Philips. Ceny zostaną obniżone nawet o 35%.

AGD nawet 35% taniej

Lista produktów objętych promocją jest bardzo długa. Z rabatem możesz kupić takie sprzęty jak świetny multicooker z serii Ovi, szybkowar, odkurzacz, inteligentny ekspres do kawy, toster, czajnik, blender, wyciskarka wolnoobrotowa, sokowirówka, żelazko, parownica czy oczyszczacz powietrza. Jeśli czujesz, że czegoś Ci w domu brakuje, nie czekaj i odbierz swój prezent w aplikacji Mój T-Mobile.

W aplikacji dla klientów T-Mobile znajduje się unikalny kod rabatowy. Kod trzeba odebrać do 9 sierpnia do końca dnia, ale na wybór sprzętu masz więcej czasu – do 15 sierpnia do końca dnia. Jednak lepiej zrobić to szybciej, bo pula urządzeń objętych promocją jest ograniczona.

Kod z aplikacji Mój T-Mobile uprawnia do zniżki na jeden produkt. Dostawa na terenie Polski jest bezpłatna, a czas realizacji zamówienia to maksymalnie 2 dni robocze. Rabat zostanie naliczony przy rozliczeniu, więc najpierw musisz dodać wybrane urządzenie do koszyka.

Z oferty promocyjnej skorzystają posiadacze abonamentu w T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także użytkownicy oferty na kartę (GO!, Frii) oraz mix (Frii Mix).

Pełna lista znajduje się na stronie promocji, a szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile