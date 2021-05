T-Mobile: piłkarskie zestawy MIX BOX z telefonem

Dziś ofertę T-Mobile wzbogacają dwa nowe, piłkarskie zestawy MIX BOX ze smartfonem Samsung A02s oraz gadżetem do wyboru – piłką z logo reprezentacji lub opaską sportową Samsung Galaxy Fit2.

Wielkimi krokami zbliża się EURO 2021. Z tej okazji T-Mobile wprowadza do oferty specjalne zestawy MIX BOX dla najmłodszych, które zdaniem operator mogą zachęcić młodzież do większej aktywności fizycznej. Taki zestaw to także interesująca propozycje na prezent z okazji Dnia Dziecka, urodziny czy zakończenie roku szkolnego.

Dwa pakiety dla młodych kibiców

W obu zestawach klienci znajdą smartfon Samsung A02s oraz jeden z gadżetów – „piłkę mistrzów” z logo reprezentacji Polski lub opaskę sportową Samsung Galaxy Fit2. Cały zestaw jest dostępny za symboliczną złotówkę w ofercie MIX 50.

Pakiet dla najmłodszych w T-Mobile to nie tylko urządzenia i piłka. Wybór tej oferty to także dodatkowe korzyści: nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, paczka 9 GB internetu oraz usługa Supernet Video DVD. Umożliwia to oglądanie najlepszych rozgrywek oraz programów sportowych bez zużycia posiadanego pakietu danych, na takich serwisach jak np.: TVP Sport, YouTube, Vod.pl, TikTok czy Netflix.

Więcej informacji o ofercie można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/oferta-mix.

Z podobnym pomysłem wyszła wczoraj sieć Orange, która z kolei wprowadziła do oferty zestawy ze smartfonami Extrabox Joy.

