T-Mobile może być tańszy, sprawdź "Korzyści dla domu"

T-Mobile kolejny już raz pokazuje, że łączenie usług w pakiety to przepis na tańsze usługi. Nowa oferta "Korzyści dla domu" zachęca do siebie dużymi rabatami i prostotą konstrukcji. Pół roku światłowodu gratis, nawet 1000 zł rabatu na telefon i rabaty na każdą z usług w pakiecie? Takie rzeczy tylko w T-Mobile.

W Polsce trzeba być sprytnym, by płacić mniej. Często pomiędzy stosem reklam znaleźć można prawdziwe perełki - okazje, które faktycznie przełożą się na nasz domowy budżet. Po udanej ofercie na kartę Madżenty, przyszedł czas na optymalizację kosztową planów abonamentowych dla klientów indywidualnych. Sam na co dzień z zadowoleniem korzystam z MagentaBIZNES VIP operatora, przekonajmy się, ile można zaoszczędzić bez konieczności prowadzenia firmy.

T-Mobile: Dobieraj usługi i płać taniej

Założenie jest proste - każda dodatkowa usługa na koncie abonenta to wymierna korzyść w postaci rabatu. Dodatkowy numer? 20 zł rabatu każdego miesiąca, czyli 480 zł od numeru przy standardowej umowie na 24 mies. Internet światłowodowy? 15 zł rabatu, a więc kolejne 360 zł - tyle samo upustu czeka przy Internecie domowym. Pakiet telewizji ze 110 kanałami w IPLA (+dekoder za 1 zł w zestawie)? Kolejne 24 x 15 zł, czyli 360 zł.

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób wzięcie kalkulatora w dłoń i przeliczanie oferty na okres trwania kontraktu to jakaś abstrakcja, w przypadku T-Mobile jednak zdecydowanie warto to zrobić. Tytułowe "Korzyści dla domu" są faktycznie realne.

Szybko licząc, dodatkowy numer telefonu, szybki internet światłowodowy i pakiet TV to już łącznie 1200 zł oszczędności przez dwa lata, które realnie odczujemy w budżecie. Mało tego, T-Mobile ma teraz promocję na swój superszybki światłowód - przez pół roku otrzymacie go zupełnie za darmo. A to w naszym scenariuszu już nie 1200 zł oszczędności, tylko 1464 zł w opcji z łączem do 300 Mb/s, 1524 zł rabatu dla pakietu usług z internetem do 600 Mb/s i aż 1644 zł oszczędności na pakiecie w wariancie z najszybszą opcją do 900 Mb/s.

Oczywiście nie ma przymusu, by wybrać taki właśnie pakiet usług. Klienci mają pełną swobodę - oszczędzać można już na samych numerach głosowych czy wybierając Internet LTE zamiast światłowodowego. A czy wspomniałem już, że do tego można otrzymać nawet 1000 zł rabatu na zakup telefonu? OK T-Mobile, macie moją uwagę, szczególnie że oferta ma banalnie prostą konstrukcję i nie trzeba przekopywać się przez regulaminy, by wszystko zrozumieć.

Wybieramy plany T-Mobile

Nowy system zniżek T-Mobile ma teraz prostą zasadę - jeden zakupiony lub aneksowany numer głosowy będzie pełnopłatny, a każdy kolejny będzie o 20 zł tańszy. Działa to zarówno w taryfach standardowych (bez XS), jak i w planach 5G, a limit numerów... No właśnie, nie ma limitu - możecie mniej płacić za usługi dla całej rodziny.

Nie musicie też podpisywać umowy dla wszystkich numerów w tym samym czasie. W dowolnej chwili można dodać do naszego pakietu kolejne numery, gdy np. będzie można je już przenieść do T-Mobile. Brak konieczności synchronizacji wszystkich umów i niepotrzebnego płacenia więcej "po staremu" to duża wygoda. Sam tak stopniowo migruję kolejne numery do MagentaBIZNES i ta sama elastyczność w ofercie dla klientów indywidualnych bardzo mnie cieszy.

Aktualna oferta planów głosowych T-Mobile to aż 7 pakietów, gdzie w każdym nie musimy martwić się o nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y zarówno w kraju, jak i w roamingu UE. Miesięczne opłaty zależą od wielkości pakietów internetowych i opcjonalnego dostępu do technologii 5G. Im większy pakiet internetowy wybierzemy, tym też na większy rabat na telefon czy inny sprzęt możemy liczyć:



Dodatkowy numer? Masz większy rabat na telefon

W umieszczonych wyżej tabelach widoczne są standardowe kwoty rabatów dla klientów T-Mobile, jeśli jednak zdecydujesz się na więcej niż jeden numer, rabat będzie większy. Drugi i każdy kolejny numer to dodatkowy rabat w wysokości 100 zł. Tym sposobem w planie XL+ upust wyniesie nawet 1000 zł.

I nie jest to taki "jednorazowy strzał". Dobierając trzeci, piąty czy dziesiąty numer, też otrzymujesz rabat przysługujący z samego planu i 100 zł w bonusie (przy podpisaniu dwóch umów jednocześnie. Wszystko do za sprawą indywidualnego podejścia do każdego z planów, o którym wspominałem wyżej. Nie musisz podpisywać umowy na wszystkie numery w tym samym czasie, a rabaty przyznawane są osobno dla każdej usługi, a nie dla jakiegoś odgórnie wymuszonego pakietu.

I teraz wyobraź sobie, że zamiast 3899 zł za Samsunga Galaxy S21 5G płacisz o tysiąc złotych mniej, w uczciwych ratach 0%. Wśród promowanych urządzeń znalazły się też między innymi Samsung Galaxy A32 (1249 zł minus rabaty) czy najnowszy OPPO A54 5G (1399 zł minus rabaty).

T-Mobile to też telewizja i internet - zarówno mobilny, jak i światłowodowy

Do ofert głosowych dobrać można dodatkowe usługi, które trafią na ten sam, jeden rachunek i którymi można wygodnie zarządzać z poziomu aplikacji Mój T-Mobile. Tutaj moją uwagę najbardziej przykuła bardzo ciekawa oferta internetu światłowodowego. Nie dość, że dostajemy 15 zł rabatu przez całą umowę, to jeszcze w ramach aktualnej promocji przez aż 6 miesięcy nie zapłacimy za łącze ani złotówki.

[Tabela - internet światłowodowy]

I tutaj ponownie służę kalkulatorem. Uwzględniając oba rabaty, średnia cena usługi w przeliczeniu na 24 mies. umowy to:

44,25 zł/mies. w opcji to 300 Mb/s

51,75 zł/mies. w opcji do 600 Mb/s

66,75 zł/mies. w opcji do 900 Mb/s

Chociaż sam jestem bardzo zadowolony z oferty internetu LTE T-Mobile (zdarza mi się przetransferować nawet 1 TB miesięcznie), z niekrytą zazdrością patrzę na te ceny. A gdy już o internecie LTE/5G mowa, jego oferta dla klientów indywidualnych T-Mobile przedstawia się następująco:

I wreszcie na deser (a może na danie główne?) nieprzywiązana do jednego miejsca oferta 110 kanałów TV w IPLA, wraz z dekoderem 4K HDR za 1 zł. Sprzęt do działania wymaga połączenia z internetem i opcjonalnie anteny telewizji naziemnej. W pakiecie otrzymujecie IPLA TV oraz IPLA ELEVEN SPORTS, wszystko zarządzane wygodnym pilotem Bluetooth z asystentem głosowym. Dekoder oparty jest na platformie Android TV, z kompletem jej dobrodziejstw - funkcją Chromecast czy możliwością instalowania dowolnych gier i aplikacji ze sklepu Google'a. Jeśli masz numer w T-Mobile, za tak bogaty pakiet usług i dekoder prawie za darmo zapłacisz nie 55, lecz 40 zł miesięcznie.

Czy "Korzyści dla domu" się opłacają?

Jeśli jesteś zadowolonym klientem T-Mobile, z pewnością docenisz nowy porządek w systemie rabatowym operatora. Nowa oferta to także zachęta do migracji numerów do T-Mobile i czerpania korzyści z narastających rabatów. Sam świadomie postawiłem na Madżentę z potrzeby dużych pakietów danych i jak najszybszej łączności bezprzewodowej - a tę ostatnią nieustannie potwierdzają wyniki speedtestów. Dokładając do tego rewelacyjne ceny za łącza światłowodowe, trudno przejść obok planów T-Mobile obojętnie.

