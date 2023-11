T-Mobile podwaja gigabajty na Black Friday. W Heyah też

Dziś Black Friday. Z tej okazji na użytkowników T-Mobile na kartę oraz Heyah na kartę czekają podwójne porcje gigabajtów za doładowanie konta.

Gigabajtów nigdy za wiele. Wie o tym magentowy operator i na Black Friday 2023 odpala promocję doładowań. W ramach czarnopiątkowej akcji, użytkownicy T-Mobile na kartę (taryfa GO!) oraz Heyah na kartę (taryfa Dniówka), którzy w dniach od 24 do 27 listopada 2027 roku doładują konto poprzez aplikację Mój T-Mobile lub Moja Heyah, otrzymają podwójną porcję bonusowych gigabajtów.

Jak zdobyć więcej gigabajtów?

Aby zgarnąć bonus, należy doładować konto kwotą minimum 5 zł. Należy przy tym pamiętać, że im wyższą sumą zasilimy numer, tym więcej dodatkowych gigabajtów otrzymamy. Podwojeniu podlega suma tych GB, które użytkownik dostaje w ramach oferty promocyjnej „GB po doładowaniu” lub „Gigabajty od Heyah”.

A jak to wygląda w praktyce? W T-Mobile na kartę, zasilając konto kwotą 5-9 zł, można liczyć na 4 bonusowe gigabajty: 2 GB w ramach promocji „GB po doładowaniu" oraz 2 GB w promocji na Black Friday. Jeżeli na doładowanie przeznaczona zostanie kwota 25-29 zł, bonus wyniesie 20 GB (10 GB + 10 GB). Z kolei przy wyborze kwoty zasilenia 35-44 zł, użytkownik otrzyma promocyjne 40 GB (20 GB + 20 GB). Szczegóły w tabeli poniżej.

Doładowanie w zł GB po doładowaniu Black Friday Łączny bonus Ważność bonusu 5 zł – 9 zł 2 GB + 2 GB 4 GB 5 dni 10 zł – 19 zł 5 GB + 5 GB 10 GB 5 dni 20 zł – 24 zł 5 GB + 5 GB 10 GB 5 dni 25 zł – 29 zł 10 GB + 10 GB 20 GB 30 dni 30 zł – 34 zł 15 GB + 15 GB 30 GB 30 dni 35 zł – 44 zł 20 GB + 20 GB 40 GB 40 dni 45 zł – 49 zł 30 GB + 30 GB 60 GB 30 dni 50 zł – 99 zł 30 GB + 30 GB 60 GB 60 dni 100 zł – 199 zł 50 GB + 50 GB 100 GB 100 dni 200 zł – 500 zł 100 GB + 100 GB 200 GB 100 dni



Na dodatkowe gigabajty mogą też liczyć osoby korzystające z oferty Heyah na kartę. Przy doładowaniu w wysokości od 5 zł do 9,99 zł będzie to 10 GB (5 GB w ramach oferty „Gigabajty od Heyah” i kolejne 5 GB w ramach promocji Black Friday). Jeśli użytkownik zdecyduje się na zasilenie kwotą od 15 zł do 19,99 zł, otrzyma 20 GB (10 + 10 GB z obu promocji). W przypadku zasilenia od 30 zł do 34,99 zł będzie to z kolei 60 GB (30 + 30 GB). Szczegóły poniżej.

Doładowanie w zł Gigabajty od Heyah Black Friday Łączny bonus Ważność bonusu 5 zł – 9 zł 5 GB + 5 GB 10 GB 5 dni 10 zł – 14 zł 10 GB + 10 GB 20 GB 10 dni 15 zł – 19 zł 15 GB + 15 GB 30 GB 15 dni 20 zł – 24 zł 20 GB + 20 GB 40 GB 20 dni 25 zł – 29 zł 25 GB + 25 GB 50 GB 25 dni 30 zł – 34 zł 30 GB + 30 GB 60 GB 30 dni 35 zł – 39 zł 35 GB + 35 GB 70 GB 35 dni 40 zł – 44 zł 40 GB + 40 GB 80 GB 40 dni 45 zł – 49 zł 45 GB + 45 GB 90 GB 45 dni 50 zł – 99 zł 50 GB + 50 GB 100 GB 50 dni 100 zł – 199 zł 100 GB + 100 GB 200 GB 100 dni 200 zł – 500 zł 200 GB + 200 GB 400 GB 200 dni



Z promocji można skorzystać wielokrotnie. Liczbę przyznanych gigabajtów oraz czas ich ważności potwierdzi wiadomość SMS, którą użytkownik otrzyma po zasileniu konta.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile