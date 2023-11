Play obniża ceny światłowodu. Już od 25 zł, ale musisz się spieszyć

Play ogłosił kolejną promocję z okazji tygodnia obniżek Black Week. Ceny światłowodu zostały znacznie obniżone, a w najtańszym wariancie można je mieć już za 25 zł. Warto się jednak pospieszyć, bo czasu jest mało.

Po ofercie tańszych smartfonów Play wprowadził kolejną promocję z okazji festiwalu przecen Black Week. Od dziś można otrzymać tańszy dostęp do światłowodu. Obniżki wynoszą 20 zł w każdym z planów. Co więcej, przez dwa miesiące cena wynosi 0 zł, a właściwa opłata naliczana jest od trzeciego miesiąca.

Co jednak ważna, limitowane oferty są dostępne wyłącznie do poniedziałku, 27 listopada. Warto się więc pospieszyć i skorzystać z niższych cen.

Światłowód już od 25 zł miesięcznie

Dla klientów, którzy potrzebują tylko szybkiego łącza, Play przygotował następujące warianty:

do 300 Mbps już od 25 zł ,

, do 600 Mbps już od 35 zł ,

, do 1 Gb/s już od 55 zł ,

, do 5 Gb/s już od 85 zł.

Przedstawione ceny to miesięczny abonament po rabatach dla klientów Play, w umowie na 12 miesięcy.

Do tego operator zapewnia router PLAY BOX NET dostarczający sieć bezprzewodową w standardzie Wi-Fi 6, do 35 kanałów telewizji Play NOW przez internet czy aktywację za jedyne 1 zł.

Światłowód i telewizja na już od 55 zł miesięcznie

Druga opcja to wybór pakietów łączących światłowód i telewizję. Tu do wyboru są następujące plany:

światłowód do 300 Mbps i Telewizja MAX do 165 kanałów już od 55 zł miesięcznie ,

, światłowód do 600 Mbps i Telewizja MAX do 165 kanałów już od 70 zł miesięcznie ,

, światłowód do 1 Gb/s i Telewizja MAX Premium do 172 kanałów już od 110 zł miesięcznie.

Przedstawione ceny to miesięczny abonament po rabatach dla klientów Play w umowie na 12 miesięcy. Do tego operator dodaje dekoder PLAY BOX TV z obsługą 4K, HDR i Dolby Vision (lub TV BOX w przypadku oferty ze światłowodem do 300 Mbbs) oraz router PLAY BOX NET i aktywację za jedyne 1 zł. W tych planach dwa pierwsze miesiące również są za 0 zł.

