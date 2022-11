1200 GB w T-Mobile na kartę na nowych warunkach. Co się zmieniło?

T-Mobile odświeżył swoją promocję, a ramach której użytkownicy magentowej oferty na kartę mogli otrzymać dodatkowe 1200 GB za darmo. Zmiany w regulaminie są drobne, ale istotne.

To był mega hit. W lutym w T-Mobile wystartowała promocja, dzięki której można było zdobyć dodatkowe 100 GB Internetu co miesiąc w ofercie na kartę, i tak przez 12 miesięcy. Razem dawało to 1200 dodatkowych gigabajtów za darmo. Jednym z warunków było wykupienie i utrzymanie pakietu Bez limitu L za 30 zł miesięcznie lub jednego z droższych, wskazanego w regulaminach. Teraz poprzeczka poszła w górę.

Nowe warunki promocji obowiązują od 20 listopada 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku lub do ich wycofania przez operatora. Aby skorzystać z promocji, trzeba teraz wykupić jeden z poniższych pakietów:

Bez limitu L+ za 35 zł miesięcznie,

Bez limitu L+ UA za 35 zł miesięcznie,

Bez limitu XL za 39 zł miesięcznie.

Promocję, jak poprzednio, można włączyć w aplikacji Mój T-Mobile. Użytkownicy magentowej oferty na kartę w taryfie GO! otrzymają paczkę 100 GB Internetu za darmo. By otrzymać taki pakiet w kolejnych miesiącach, trzeba mieć aktywny jeden z wymienionych wyżej pakietów. Gigabajty kumulują się.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

