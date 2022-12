T-Mobile wprowadza rewolucję. Starter kupisz w automacie

Magentowy operator wprowadza możliwosć zakupu starterów T-Mobile na kartę i Heyah na kartę w automatach. Znajdziesz je w wybranych miejscach w Polsce, a kartę SIM samodzielnie zarejestrujesz w aplikacji Mój T-Mobile lub Moja Heyah.

Proste rozwiązania często są najlepsze. Dlatego T-Mobile daje możliwość zakupu starterów swoich usług na kartę w automacie. Urządzenia, w których do wyboru będą startery T‑Mobile na kartę i Heyah na kartę, znajdą się na dworcach PKP i PKS, uniwersytetach, w centrach dystrybucyjnych Rossmann i Biedronka, a także w marketach budowlanych Castorama i Leroy Merlin. W sumie będzie można dokonać zakupu w wielu lokalizacjach, a część maszyn będzie oznaczonych brandingiem T‑Mobile, dzięki czemu jeszcze łatwiej będzie je znaleźć.

Zgarnij starter, zarejestruj i aktywuj ofertę w aplikacji mobilnej

Świeżo kupiony starter można samodzielnie zarejestrować, korzystając z aplikacji Mój T‑Mobile lub Moja Heyah. Cały proces, od zakupu, aż do włączenia oferty, to zaledwie kilka prostych kroków. Po doładowaniu konta można aktywować wybraną przez siebie ofertę z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami, dużymi pakietami Internetu czy minutami do ukraińskich sieci komórkowych. Dodatkowo klienci T‑Mobile korzystający z jednej z ofert „Bez limitów” od 35 zł będą mogli aktywować promocję „Rok Internetu za darmo” w aplikacji Mój T‑Mobile i zyskać nawet 1200 GB przez rok. Z kolei klienci Heyah z ofertą od 35 zł skorzystają z promocyjnych 500 GB do końca roku, które można aktywować w aplikacji Moja Heyah.

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile