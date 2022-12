T-Mobile rozdaje rabat na książki i nie tylko

Grudzień to miesiąc obdarowywania bliskich i znajomych prezentami. Te możemy znaleźć między innymi w sklepie internetowym labotiga.pl, a T-Mobile pomoże w uzyskaniu lepszej ceny.

T-Mobile Polska przygotował kolejną promocję w ramach akcji Dobrze, że jesteś. Tym razem to coś, co może wielu osobom pomóc w wyborze prezentu dla bliskiej osoby. Może to być książka, ebook lub gadżet z labotiga.pl. Magentowy operator rabat do 60% na zakupy w tym sklepie internetowym.

Jak skorzystać z promocji?

Prezent będzie dostępny w aplikacji Mój T-Mobile w sekcji "Benefity" od 8 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Każdy będzie miał więc wystarczająco dużo czasu, aby wybrać idealną książkę czy ebooka. Aby skorzystać z rabatu, należy podczas zakupów wpisać pobrany z aplikacji kod na stronie stronie www.labotiga.pl. Kod może zostać wykorzystany także na rzeczy już przecenione, ale nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi.

Z oferty mogą skorzystać klienci abonamentowi T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także osoby korzystające z oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix). Promocja dostępna jest ona również dla klientów MagentaBiznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump ze zgodą na "Partnerzy Marketing".

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile