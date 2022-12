Plus z nową okazją na weekend. Sprawdź, na czym zaoszczędzisz

W sklepie internetowym Plusa ruszył drugi tydzień weekendowych okazji. Tym razem promocja dotyczy smartfonu Samsung Galaxy A53 5G w konfiguracji 6/128 GB. Do niedzieli kupisz go w okazyjnej cenie na www.plus.pl.

Galaxy A53 5G to popularny średniopółkowy smartfon Samsunga, który nie tylko pozwala użytkownikom na korzystanie z sieci komórkowych piątej generacji, ale też oferuje świetne wyposażenie w rozsądnej cenie. W wodoszczelnej obudowie (IP67) pracuje Exynos 1280, współpracujący z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD. Na wyposażeniu znalazł się duży wyświetlacz Super AMOLED FullHD+ oraz główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 64 Mpix. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh i, po aktualizacji, pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem One UI 5.

Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB w 36 ratach

W drugim tygodniu grudniowej akcji Weekendowe okazje na plus.pl można kupić smartfon Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB za 1 zł na start i 36 rat po 46,33 zł. Łącznie da to 1668,88 zł. Z promocji można skorzystać w dniach od 8 do 11 grudnia 2022 roku.

Abonament w Plusie to jeszcze więcej prezentów

Do smartfonu Samsung Galaxy A53 5G w promocyjnej cenie Plus poleca ofertę na abonament głosowy. Wybierając taką za minimum 55 zł miesięcznie klienci operatora otrzymują podwojony pakiet gigabajtów z dostępem do sieci 5G oraz subskrypcję Disney+ nawet na dwa lata w prezencie. Z wymienionymi promocjami łączy się jeszcze jedna okazja: abonamenty dla bliskich za 1 zł nawet przez 15 miesięcy.

Źródło zdjęć: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com, Plus

Źródło tekstu: Plus