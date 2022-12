Orange rozdaje prezenty, czyli mikołajki w ofercie na kartę

Orange przygotował mikołajkowy prezent dla osób korzystających z pomarańczowej oferty na kartę. Zyskać można darmowy pakiet no limit z 7 GB Internetu.

Dziś mikołajki, a Orange ma prezent odpowiedni na tę okazję. Skorzystać z niego mogą użytkownicy pomarańczowej oferty na kartę z taryfami Orange YES, Orange POP i Orange Free na kartę. Do zgarnięcia jest pakiet Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 7 GB na 7 dni zupełnie za darmo.

Zobacz: Przenieś numer do Orange i nie płać przez pół roku

Zobacz: Orange zaskoczył. Ten sprzęt Polacy pokochają

Jak odebrać prezent?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wysłać wiadomość SMS o treści PREZENT pod bezpłatny numer 364. Można też zalogować się w aplikacji Mój Orange, przejść do zakładki "Pakiety i Usługi" i tam aktywować promocję. Usługę można włączyć od 6 do 31 grudnia 2021 roku.

Prezent będzie ważny 7 dni od dnia aktywacji.

Ważna informacja jest taka, że jeśli klient ma aktywną usługę „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w wersji jednorazowej lub cyklicznej to aktywacja promocji zmigruje go od razu do usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich + pakiet GB”.

– wyjaśnia Orange

Więcej informacji o mikołajkowej promocji w Orange na kartę można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: T-Mobile daje nielimitowany Internet. Wystarczy aktywować

Zobacz: Plush zamyka popularne promocje. Możesz stracić ważność konta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange