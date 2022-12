Orange zaskoczył. Ten sprzęt Polacy pokochają

Szukasz tabletu do czytania książek, magazynów i komiksów? A może potrzebujesz urządzenia, które posłuży dziecku do zabawy i nauki? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to powinieneś sprawdzić model TCL NXTPAPER 10s.

Tablety przeżywają swoją drugą młodość. Po kilku latach stagnacji i nudy widać poruszenie wśród producentów. W ostatnich miesiącach pojawia się coraz więcej ciekawych modeli, które starają się czymś wyróżniać na tle konkurencji. Każdy producent trochę inaczej podchodzi do zagadnienia tabletów i ich unikatowości. Jedną z ciekawszych propozycji ma w swojej ofercie firma TCL. Chodzi konkretnie o model TCL NXTPAPER 10s, który wyróżnia się nietypowym, ale jednocześnie funkcjonalnym ekranem.

TCL NXTPAPER 10s – tablet inny niż wszystkie

Co takiego wyróżnia TCL NXTPAPER 10s wśród konkurentów? Wspominałem już, że ekran, ale co jest w nim takiego wyjątkowego? Zorientujesz się, jak tylko na niego spojrzysz, ponieważ wyświetlacz został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwie najbardziej przypominał kartkę papieru. Składa się on aż z 10 warstw, dzięki którym refleksy świetlne są minimalizowane do granic możliwości, oczy chronione są nie tylko programowo, ale również sprzętowo, a do tego ekran zachowuje oryginalne kolory. To tak, jakbyś korzystał z kolorowej gazety, ze wszystkimi zaletami papieru, ale w wersji cyfrowej. Przyjemnie, ale też bezpiecznie dla oka. Taka budowa ekranu sprawia również, że jest doskonale widoczny pod niemal każdym kątem.

Poza tym ekran jest też duży, co znacząco poprawia czytelność. Przy przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli (format 16:10) oferuje dużą wygodę zarówno w trakcie pracy, jak i rozrywki. Z kolei o wydajność dba niezły, jak na tę półkę cenową, układ MediaTek MT8768E. Składa się on z 8 rdzeni Cortex A53 oraz procesora graficznego PowerVR GE8320. To dużo więcej niż potrzeba do czytania książek, magazynów, artykułów internetowych lub komiksów. Poza tym urządzenie oferuje 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej. Producent nie zapomniał też o Bluetooth 5.0, GPS czy też WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5). Warto wspomnieć jeszcze o baterii, która przy pojemności 8000 mAh zapewnia nawet cały dzień pracy z dala od ładowarki, chociaż tutaj wiele zależy od samego użytkowania.

TCL NXTPAPER 10s jest świetnie wykonany. Jego obudowa przypomina twardą gumę i trzymanie jej to czysta przyjemność. Autorski matowy ekran TCL to majstersztyk. Rzeczywiście wygląda jak papier i nie ma niechcianych refleksów w czasie czytania. Do przeglądania podręczników czy uruchamiania aplikacji edukacyjnych będzie idealny. W zestawie znajduje się też rysik, który znacznie ułatwia notowanie odręczne i rysowanie. Co ważne, tablet sprawia wrażenie bardzo trwałego i powinien dobrze znosić trudy szkolnego życia.

Do czego używać TCL NXTPAPER 10s?

Już kilka razy o tym wspominałem, ale z pełną świadomością się powtórzę – TCL NXTPAPER 10s to tablet idealny dla osoby, która dużo czyta. Mogą to być zarówno książki, komiksy, cyfrowe wydania gazet, jak i artykuły na stronach internetowych. Ekran przypominający papier nadaje się do tego idealnie. Oczywiście czytnik e-booków to też dobra propozycja dla miłośników literatury, ale już nie najlepsza dla kogoś, kto ceny sobie historie obrazkowe. Sam czytam dużo komiksów i wiem, jak duże znaczenie odgrywa ekran. Tradycyjne modele nie tylko szybciej męczą wzrok, ale też – poprzez wyświetlane światło niebieskie – mogą zaburzać rytm dobowy i tym samym utrudniać zasypianie. Tymczasem TCL wyposażony jest w powłoki, które mają to ryzyko minimalizować.



Myślę, że tablet, z tych samych powodów, będzie też dobry dla kogoś, kto szuka urządzenia dla dziecka. Wychodzę z założenia, że nie można młodszym zabraniać korzystania z dobrodziejstw dzisiejszych czasów, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej kontroli. W końcu tablet może posłużyć nie tylko do zabawy, ale także do nauki. Internet do ogromna skarbnica wiedzy, która przyda się w trakcie odrabiania lekcji, a dodatkowo może być przyczynkiem do dodatkowych zainteresowań. W zestawie z rysikiem T-Pen urządzenie może być kreatywnym kombajnem, który rozbudzi w dziecku miłość do rysowania czy grafiki komputerowej. Poza tym ekran przypominający papier nie będzie tak męczył młodych oczu, co jest dodatkowym argumentem, przemawiającym za tabletem.

Wreszcie z możliwości tabletu mogą skorzystać też osoby przedsiębiorcze. Ekran przypominający papier, w połączeniu z rysikiem, tworzy z TCL NXTPAPER 10s sprzęt do wszelkiego rodzaju notatek, odbierania e-maili i zarządzania kalendarzem.

TCL NXTPAPER 10s kupisz w Orange

Jeśli zainteresował Cię tablet TCL NXTPAPER 10s to wcale się nie dziwię. Możesz go kupić w ofercie Orange, gdzie bez abonamentu dostępny jest w cenie 1149 zł. Możesz za niego zapłacić całą kwotę jednorazowo lub w 20 ratach 0%, czyli po 57,45 zł miesięcznie. Jeśli dodatkowo planujesz skorzystać z oferty na abonament komórkowy, to cenę urządzenia możesz obniżyć nawet do 900,36 zł (36 rat 0% po 25,01 zł miesięcznie).

Podobnie wygląda to przy wyborze pakietu Orange Love Extra lub Premium, gdzie dodatkowo otrzymasz za 1 zł telewizor TCL o przekątnej 32 cali lub smarton realme narzo 50i Prime. Warto jednak pamiętać, że to cena za sam tablet, od której należy doliczyć jeszcze miesięczne zobowiązanie wynikające z wybranej oferty. Wysokość opłaty zależy od wytypowanych pakietów oraz długości trwania umowy.

Szczegóły oferty z tabletem TCL NXTPAPER 10s znajdzie na stronie Orange.pl.

Tekst powstał we współpracy z firmą Orange Polska.

Źródło zdjęć: własne