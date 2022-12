TIDAL HiFi teraz kosztuje 4 zł za 2 miesiące

Tidal ma promocję, w ramach której można zdobyć 2 miesiące subskrypcji HiFi w bardzo niskiej cenie. Z oferty można skorzystać do końca stycznia przyszłego roku.

TIDAL HiFi to muzyka bez reklam w jakości dźwięku HiFi. Subskrybenci mogą korzystać z biblioteki ponad 90 milionów utworów, w której znajdą najnowsze hity, legendarne klasyki i wiele innych utworów. Dodatkowo użytkownicy TIDALa od niedawna mogą tworzyć profile, na których mogą udostępniać swoje ulubione playlisty rodzinie, znajomym i fanom muzyki na całym świecie. Profile to pierwszy krok TIDAL w uczynieniu streamingu bardziej społecznym i wspólnotowym, co jest nieodłączną częścią doświadczania muzyki.

Wybierając platformę TIDAL, miłośnicy muzyki wspierają swoich ulubionych artystów. W pakiecie HiFi, po upływie okresu promocyjnego, 10% wartości subskrypcji co miesiąc przelewana jest na konto najczęściej słuchanego przez użytkownika artysty. Ten program zapewnia wykonawcom dostęp do dodatkowych środków, które trafiają bezpośrednio do nich, a płatność jest dodatkiem do tantiem wypłacanych za streaming.

Z oferty 2 miesiące w pakiecie TIDAL HiFi za 4 złote można skorzystać pod tym adresem.

Akcja promocyjna trwa do końca stycznia 2023 roku i skierowana jest tylko dla nowych użytkowników platformy TIDAL. Po okresie promocyjnym można kontynuować subskrypcję za 19,99 zł miesięcznie.

