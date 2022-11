Nowość w TIDAL. Posłuchasz muzyki z ulubionej gry wideo

W grach wideo nie tylko oprawa graficzna i fabuła są ważne. Niektóre utwory gracze pamiętają przez lata, a teraz mogą ich posłuchać w aplikacji tIDAL.

Jeżeli zrobić sondę i spytać graczy, co jest najważniejsze w grach wideo, to jedni powiedzą, ze grafika, inni wskażą fabułę, reszta gatunek lub dostępne tryby, czy tematykę. Mało kto wskazałby oprawę audio i słusznie, bo w większości przypadków służy ona jedynie za tło dla rozgrywki. Nie oznacza to, że nie jest ważna. W historii gier wideo powstało wiele ikonicznych ścieżek dźwiękowych, do których gracze wracają.

Muzyka z gier wideo w TIDAL

TIDAL wprowadza do swojej obszernej biblioteki utworów kolejne nowości. Tym razem postawili na muzykę z gier wideo. Już teraz w aplikacji można znaleźć ścieżkę dźwiękową takich produkcji jak Wiedźmin, FIFA, League of Legends czy Tony Hawk. W aspekcie audio gry wideo często dorównują jakością produkcjom kinowym czy telewizyjnym.

Dobrze dopasowany soundtrack nadaje klimat miejscom i wydarzeniom, buduje napięcie czy ostrzega przed niebezpieczeństwem. Zaangażowanie gracza to jeden z najważniejszych celów, jaki chcą osiągnąć twórcy opracowując nowy projekt. Dlatego też w wielu grach wykorzystywane są hity największych światowych artystów.

Niejednokrotnie twórcy gier wideo wykorzystują utwory znanych artystów. Już teraz w TIDAL można posłuchać utwory Gorillaz, Kings of Leon czy Imagine Dragons, które są nieodłącznym elementem gier z serii FIFA. Z kolei David Bowie, Foo Fighters i Placebo to tylko kilku artystów, których możemy usłyszeć w GRAN TURISMO.

