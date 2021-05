Happy Fridays: T-Mobile daje bezpłatny dostęp do pakietu IPLA Eleven Sports

Przed nami weekend i kolejna promocja sieci T-Mobile z cyklu Happy Fridays. Tym razem bonusy są dwa. Abonenci mogą skorzystać z 30-dniowego bezpłatnego dostępu do pakietu IPLA Eleven Sports, natomiast na użytkowników magentowych ofert MIX i na kartę czeka darmowa paczka 3 GB Internetu.

IPLA Eleven Sports to pakiet pełen transmisji i programów z różnych dziedzin sportu. Ciekawość powinni zaspokoić tam zarówno fani europejskiej (i nie tylko) piłki nożnej, jak też fani wyścigów Formuły 1. Z pakietu można korzystać na dowolnym urządzeniu: komputerze, tablecie, smartfonie lub poprzez Smart TV, dlatego ulubione rozgrywki czy inne wydarzenia sportowe można śledzić w wybranym miejscu i czasie. Teraz z darmowego dostępu do platformy będą mogli skorzystać także klienci indywidualni T‑Mobile Polska.

Pakiet IPLA Eleven Sports obejmuje 4 kanały sportowe: Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eleven Sports 3 i Eleven Sports 4. W najbliższych dniach widzowie będą mogli obserwować tam elitę motosportu, która spotka się na legendarnym torze w Monte Carlo, by walczyć o zwycięstwo w najbardziej prestiżowym wyścigu w całym cyklu Formuły 1. W dniach 20-23 maja odbędzie się bowiem Formula1 Grand Prix De Monaco 2021, a przyspieszenie na torze z pewnością spowoduje przyspieszenie bicia serca niejednego wielbiciela tego sportu.

Ponadto, w maju widzowie będą mogli śledzić ekscytujący finisz rozgrywek Serie A TIM, czyli jednej z najpopularniejszych lig w Europie. To nie lada gratka dla fanów takich drużyn, jak Inter Mediolan, AC Milan, Juventus FC, Atalanta Bergamo oraz SSC Napoli. To także okazja do zobaczenie ponownie na ekranie jednych z najpopularniejszych zawodników, czyli Wojciecha Szczęsnego czy Cristiano Ronaldo. Ponadto w sobotę 22 maja rozegrany zostanie mecz FC Bayern Monachium – FC Augsburg, który będzie transmitowany na Eleven Sports 1. Tego wieczoru Robert Lewandowski będzie miał okazję strzelić 41. bramkę w tym sezonie Bundesligi i pobić słynny rekord Gerda Muellera.

Sportowe wrażenia na wyciągnięcie ręki

Bonus dostępny jest dla indywidualnych klientów abonamentowych T‑Mobile i będzie czekać na fanów sportu – i nie tylko – przez cały weekend, od 21 do 23 maja tego roku, w aplikacji Mój T‑Mobile. Bezpłatny, 30-dniowy dostęp do pakietu IPLA Eleven Sports zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin. Jeśli użytkownik będzie zadowolony z paczki i nie zrezygnuje z usługi, to po okresie promocyjnym koszt dostępu do platformy wynosi 15 zł za okres 30 dni.

Bezpłatna paczka 3 GB Internetu

T-Mobile nie zapomniał również o użytkownikach oferty na kartę oraz MIX i przygotował dla nich darmowy pakiet internetowy o wielkości 3 GB. Dzięki temu będą oni mogli w najbliższych dniach oglądać jeszcze więcej wydarzeń sportowych i nie tylko. Bonus czeka na chętnych w aplikacji Mój T‑Mobile także przez cały weekend, od 21 do 23 maja 2021 roku. Jego aktywacja nastąpi w ciągu 72 godzin od jej zlecenia, a sam pakiet będzie ważny przez 5 dni i będzie obowiązywać na terenie kraju.

Każdy użytkownik z promocji może skorzystać tylko jeden raz.

