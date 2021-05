Dodatkowy internet 300 GB za 30 zł w lajt mobile. Warto się pospieszyć!

Sieć lajt mobile wychodzi z kolejną w ostatnim czasie propozycją. Tym razem jest to okazja na dodatkowy internet w przystępnej cenie. Do końca maja 2021 r. do każdego abonamentu w lajt mobile będzie można dokupić internet mobilny 300 GB za 30 zł na miesiąc.

lajt mobile poinformował po nowej promocji. Do końca maja 2021 r. do każdego abonamentu w tej sieci będzie można dokupić kartę SIM z internetem mobilnym o wielkości 300 GB za 30 zł na miesiąc. Dla przypomnienia – standardowa cena internetu 300 GB w lajt mobile wynosi 39,99 zł na miesiąc.

Promocja dotyczy całej oferty na abonament w sieci lajt mobile. Akcja skierowana jest do nowych i obecnych klientów.

Zobacz: Premium Mobile i a2mobile: nowe pakiety 5G, nawet 100 GB bez limitu prędkości

Jak dostać internet 300 GB taniej?

Aby skorzystać z oferty jako nowy klient, należy podczas składania zamówienia na nowy lub przenoszony numer zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu. Natomiast obecni klienci mogą zamówić dodatkową kartę SIM poprzez kontakt z BOK operatora.

Co daje paczka 300 GB w lajt mobile? Całość jest dzielona na dwie mniejsze paczki – pakiet dzienny 100 GB i pakiet nocny 200 GB. Pakiet dzienny obowiązuje w godzinach od 8:00 rano do 1:00 w nocy, natomiast pakiet nocny 200 GB jest dostępny w godzinach od 1:00 w nocy do 8:00 rano. Można z niego skorzystać na terenie Polski, ale jest też w nim zawarta dodatkowa paczka na roaming UE w wysokości 4,78 GB. Korzystanie z limitu GB w roamingu UE pomniejszy podstawowy pakiet krajowy.

Podana powyżej cena zawiera Bonus Krajowy w wysokości 20 zł. Bonus ten dostępny jest pod warunkiem nieprzekroczenia określonych limitów podczas korzystania z usługi roamingu w UE. Oferta lajt mobile dostępna jest na infrastrukturze Plusa.

Zobacz: lajt mobile na majówkę w promocji last minute obniża cenę aktywacji

Zobacz: Lajt mobile: nowa cena pakietu NO LIMIT M zostaje na stałe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: lajt mobile